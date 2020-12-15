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На продажу выставлен дом-«звезда» из морских контейнеров, который еще даже не построен

15.12.2020 15:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Когда этот проект впервые обнародовали в 2017 году, он наделал немало шума в социальных сетях. За прошедшее время его так и не реализовали, но, по крайней мере, разработчик оценил стоимость объекта. Созданный из кластера стандартных контейнеров дом обойдется покупателю в $3,5 млн.

Получившаяся конструкция напоминает звезду (ну или цветок, в зависимости от фантазии). Ее предполагают построить недалеко от въезда в национальный парк Джошуа-Три на юго-востоке Калифорнии. Каждый из контейнеров при этом будет ориентирован на какой-то конкретный элемент окружающего здание живописного пейзажа. Вдоволь будет видов и на юкки коротколистные, вечнозеленые растения, которые являются главной приманкой парка (их другое название «деревья Джозефа»).

На продажу выставлен дом-«звезда» из морских контейнеров, который еще даже не построен
На продажу выставлен дом-«звезда» из морских контейнеров, который еще даже не построен
На продажу выставлен дом-«звезда» из морских контейнеров, который еще даже не построен
На продажу выставлен дом-«звезда» из морских контейнеров, который еще даже не построен
На продажу выставлен дом-«звезда» из морских контейнеров, который еще даже не построен
На продажу выставлен дом-«звезда» из морских контейнеров, который еще даже не построен
На продажу выставлен дом-«звезда» из морских контейнеров, который еще даже не построен

Структура помещений объекта следующая. Внутри есть три спальни с ванными комнатами, кухня и просторная гостиная. Бонусом является гараж с солнечными панелями на крыше, которые обеспечивают дом необходимой электроэнергией. В заявленную стоимость входит проектная документация, строительство и доставка контейнеров в нужную точку национального парка.

На продажу выставлен дом-«звезда» из морских контейнеров, который еще даже не построен
На продажу выставлен дом-«звезда» из морских контейнеров, который еще даже не построен
На продажу выставлен дом-«звезда» из морских контейнеров, который еще даже не построен
На продажу выставлен дом-«звезда» из морских контейнеров, который еще даже не построен
На продажу выставлен дом-«звезда» из морских контейнеров, который еще даже не построен
На продажу выставлен дом-«звезда» из морских контейнеров, который еще даже не построен

 
 
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Когда этот проект впервые обнародовали в 2017 году, он наделал немало шума в социальных сетях. За прошедшее время его так и не реализовали, но, по крайней мере,...
 
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