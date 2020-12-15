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Телевизоры в рассрочку с подпиской VOKA в подарок — в сети «5 Элемент»!

15.12.2020 15:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С 10 декабря компания А1 проводит масштабную акцию в сети магазинов электроники и бытовой техники «5 Элемент». Покупатели получат возможность приобрести понравившуюся модель телевизоров в рассрочку на 24 месяца — и получить подписку «Все включено» от видеосервиса VOKA на такой же срок.

Телевизоры в рассрочку с подпиской VOKA в подарок — в сети «5 Элемент»!

Акция от А1 в сети «5 Элемент» — отличный повод сделать себе подарок к Новому году: она продлится вплоть до 31 декабря.

Всё, что нужно, чтобы купить новый телевизор с рассрочкой платежа на целых два года, — быть абонентом любого из тарифных планов мобильной связи А1 для физических лиц (за исключением линейки «Привет») не менее трех месяцев.

А1 позаботится не только о том, чтобы покупка нового телевизора оказалась легкой и приятной, но и о том, чтобы его владельцу было, что посмотреть.

Каждый участник акции вместе с телевизором получит подписку «Все включено» от видеосервиса VOKA, чтобы два года бесплатно смотреть всё, что ему нравится, везде, где есть фиксированный или мобильный интернет — а в сети А1 без учета трафика.

Подписка открывает доступ к более чем 130 телеканалам и коллекции из более чем 20 000 фильмов и сериалов, а также уникальному собственному контенту от VOKA — в том числе в качестве Full HD и 4К.

Кроме того, зрителям доступны удобные тематические подборки контента и рекомендации под собственные интересы и настроение. И все это с удобными интерактивными функциями «Перемотка», «Пауза», «Отложенный просмотр» и «Архив».

Найти ближайший магазин «5 Элемент», в котором будет проходить акция, можно на сайте компании.

Спешите сделать себе отличный новогодний подарок от А1 в сети «5 Элемент»!

 

 

Телевизоры в рассрочку с подпиской VOKA в подарок — в сети «5 Элемент»!

 
 
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С 10 декабря компания А1 проводит масштабную акцию в сети магазинов электроники и бытовой техники «5 Элемент».
 
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