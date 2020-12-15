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Команда, за которую хочется болеть

15.12.2020 15:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Команда, за которую хочется болеть

  • 15.12.2020, 15:30
Команда, за которую хочется болеть

Кто из футболистов подписался за новые выборы в Беларуси?

Количество подписавшихся под письмом спортивной общественности против насилия со стороны силовиков и за честные выборы стремится к двум тысячам. Радует, что футболистов в этом списке (хоть и не такими быстрыми темпами) становится побольше, сообщает by.tribuna.com.

Из подписантов удалось даже составить символическую сборную. И, кажется, эта команды не затерялась бы в «вышке».

Тренерский штаб сборной выглядит тоже мощно: Олег Дулуб, Василий Хомутовский, Геннадий Тумилович.

Уже заценили эту символическую сборную и сами игроки: Филипп Рудик отметил, что с Андреем Горбуновым в основе они способны побороться с «националкой».


А экс-игрок БАТЭ и «Крумкачоў» Кирилл Алексиян репостнул запись, сопроводив его посланием «Жыве Беларусь».

Ростилав Шавель сопроводил репост традиционными для мирного протеста в Беларуси жестами.


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Кто из футболистов подписался за новые выборы в Беларуси?
 
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