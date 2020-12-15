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Ученые назвали три продукта, которые улучшают работу мозга в пожилом возрасте

15.12.2020 15:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые назвали три продукта, которые улучшают работу мозга в пожилом возрасте

  • 15.12.2020, 15:29
Ученые назвали три продукта, которые улучшают работу мозга в пожилом возрасте

Исследование провели в Университете штата Айова.

Пища, которую мы едим, может иметь прямое влияние на нашу остроту познания в более поздние годы. Это ключевой вывод исследования Университета штата Айова, освещенного в статье, опубликованной в выпуске журнала Journal of Alzheimer's Disease за ноябрь 2020 года, пишет healthinfo.ua.

Уиллетт, Клинайнст и их команда проанализировали данные, собранные у 1787 пожилых людей (от 46 до 77 лет на момент завершения исследования) в Соединенном Королевстве с помощью UK Biobank, крупномасштабной биомедицинской базы данных и исследовательского ресурса, содержащего ин- подробную генетическую информацию и информацию о здоровье от полумиллиона участников из Великобритании. База данных доступна во всем мире для утвержденных исследователей, проводящих важные исследования наиболее распространенных и опасных для жизни заболеваний в мире.

Участники также ответили на вопросы об их потреблении пищи и алкоголя на исходном уровне и в ходе двух последующих оценок. В анкете по частоте приема пищи участникам задавался вопрос о потреблении ими свежих фруктов, сушеных фруктов, сырых овощей и салатов, приготовленных овощей, жирной рыбы, нежирной рыбы, обработанного мяса, птицы, говядины, баранины, свинины, сыра, хлеба, хлопьев, чая и кофе. , пиво и сидр, красное вино, белое вино, шампанское и ликер.

Вот четыре наиболее важных вывода исследования:

На сегодняшний день было показано, что сыр является наиболее защитным продуктом от возрастных когнитивных проблем даже в позднем возрасте.

Ежедневное потребление алкоголя, особенно красного вина, было связано с улучшением когнитивных функций.

Было показано, что еженедельное потребление баранины, но не другого красного мяса, улучшает долгосрочные когнитивные способности.

Чрезмерное потребление соли - это плохо, но только людям, уже подверженным риску болезни Альцгеймера, возможно, потребуется следить за их потреблением, чтобы со временем избежать когнитивных проблем.

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