День вернулся. Посмотрите на единственное полное солнечное затмение в году

Источник материала: Sputnik Беларусь

Множество людей собралось в аргентинском городе Пьедра-де-Агила в понедельник. У них был шанс увидеть единственное в этом году полное солнечное затмение.

За небом наблюдали в этот день более двух тысяч человек. Многие даже разбили лагерь!

Полная фаза затмения, когда луна полностью закрывает солнце, длилась около двух минут. День на это время превратился в ночь.

Обычно в это время резко падает и температура воздуха. Самый лучший вид открывался в аргентинских провинциях Рио-Негро и Неукен, а также в ряде регионов Чили.

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