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День вернулся. Посмотрите на единственное полное солнечное затмение в году
15.12.2020 15:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Множество людей собралось в аргентинском городе Пьедра-де-Агила в понедельник. У них был шанс увидеть единственное в этом году полное солнечное затмение.
© AP / Charlie Riedel
За небом наблюдали в этот день более двух тысяч человек. Многие даже разбили лагерь!
Полная фаза затмения, когда луна полностью закрывает солнце, длилась около двух минут. День на это время превратился в ночь.
Обычно в это время резко падает и температура воздуха. Самый лучший вид открывался в аргентинских провинциях Рио-Негро и Неукен, а также в ряде регионов Чили.
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Вот какой вид открылся жителям аргентинского Аьедра-де-Агила в понедельник. Смотрите на видео, как прошло затмение Солнца.
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