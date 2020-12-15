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День вернулся. Посмотрите на единственное полное солнечное затмение в году

15.12.2020 15:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Множество людей собралось в аргентинском городе Пьедра-де-Агила в понедельник. У них был шанс увидеть единственное в этом году полное солнечное затмение.

© AP / Charlie Riedel
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За небом наблюдали в этот день более двух тысяч человек. Многие даже разбили лагерь!

Полная фаза затмения, когда луна полностью закрывает солнце, длилась около двух минут. День на это время превратился в ночь.

Обычно в это время резко падает и температура воздуха. Самый лучший вид открывался в аргентинских провинциях Рио-Негро и Неукен, а также в ряде регионов Чили.

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Вот какой вид открылся жителям аргентинского Аьедра-де-Агила в понедельник. Смотрите на видео, как прошло затмение Солнца.
 
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