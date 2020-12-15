Не опять, а снова. В Минске открылся магазин польского бренда Reserved

Источник материала: Tut.by

После небольшого перерыва в ТРЦ Palazzo в Минске заново открылся магазин польского бренда одежды Reserved. Сейчас это флагманский магазин, который занимает 2500 «квадратов». Вместе с ним открылся еще один бренд из того же портфеля LPP — Mohito. Узнали, в чем отличие «старого» и «нового» Reserved и какие сейчас тут цены.





Reserved в Palazzo соседствует с H&M. В день открытия у входа собралась небольшая толпа покупателей. Кто-то из них попал на открытие случайно, кто-то пришел целенаправленно — запуск магазина активно рекламировали блогеры. Никаких скидок и подарков в этот день не было, чтобы не создавать ажиотаж в эпидемию. Кстати, по причине COVID-19 и закрытых границ на открытие не приехали и представители головного офиса LPP из Польши.

Одна из первых в очереди стояла Марина, девушка пришла за полчаса до открытия магазина, говорит, что не ожидала никаких скидок или акций, просто захотела прийти за той вещью, которая ей понравилась, ее она тоже увидела у блогера.

— Я ожидала очередь, но не увидела ничего, даже удивилась. Мне всякие бонусы не нужны, я просто хотела комфортно зайти и сделать покупки. Хорошо, что не было каких-то странных промо-акций, как у H&M, когда люди за сертификат на 300 рублей ночевали, тогда было много непонятных людей, которые, возможно, хотели заработать денег, — говорит девушка.













Оксана тоже пришла к открытию, но говорит, что так вышло случайно.

— Я — мама в декрете, поэтому подстраиваюсь под мужа, у него сегодня выходной — я быстренько приехала. Я думала, тут будет как на открытие H&M, но тут даже пусто. До этого Reserved заказывала из Польши. Я в целом не поклонница бренда, но увидела вещь, которую в инстаграме рекомендовала блогер, эта вещь мне понравилась — я и пришла.

Представители бренда перерезали ленточку и запустили первых покупателей. Вроде и покупателей было немного, но пока мы общались с собеседницей, рядом с нами разобрали все модные шубы на вешалке.













Магазин занимает два этажа. На первом — большой выбор женской одежды и аксессуаров. На втором — отдел мужской и детской одежды. Размерный ряд — от XS до XL.

Девушки, увидев платье с пайетками и открытой спиной обсуждают: «Давай брать, пофоткаемся, сходим в студию». Других интересуют пуховики.

Цены. «Многое тут можно себе позволить и без скидки»





В LLP говорят, что цены в Reserved будут сопоставимы с теми, что действуют в магазинах Европы и России. Первые покупатели это тоже оценили.

В примерочную уже собралась очередь, Надежда отправила туда своего мужа, а сама отошла выбрать еще наряды.

— Магазин удивил, конечно. Ассортимент правда очень большой, набрали — будем мерить. Были в том же H&M только что — там такого и близко не было. Знаю, что в Москве у Reserved хороший ассортимент — там это, конечно, масс-маркет, но неплохого качества. Раньше у нас Reserved был не такой по выбору одежды и по линейкам. Цены вообще очень доступные, скидок нет, но многое тут можно себе позволить и без скидки.

С обратной стороны белорусских ценников указаны цены на эту же одежду в евро, польских злотых, гривнах, российских рублях и других валютах. Мы сравнили, как отличается стоимость. Например, цена на джинсы у нас выходит даже ниже, чем в других регионах, где работают магазины Reserved.





















Если в Минске джинсы продают за 59,99 рублей, то в Европе они стоят 24,99 евро или 99,99 злотых в Польше, 1999 рублей в России, 799 гривен в Украине. А платье у нас, если верить ценнику, стоит примерно на рубль дороже, чем в России, но дешевле на 2−10 рублей, чем в Украине, Польше или европейских странах.

В чем же отличие Reserved, который снова открылся в Минске? Для обывателя — скорее, ни в чем. Сейчас все магазины группы LPP компания будет развивать напрямую, без продажи франшизы белорусским компаниям, как это было раньше.

Также в ТРЦ Palazzo сегодня открылся еще один бренд LPP — Mohito. Готовится к перезапуску в этом же торговом центре молодежный бренд Сropp.













Напомним, бренды группы LPP уже работали в Беларуси — в Минске они были представлены в торговых центрах Galleria Minsk и Green City. Две белорусские компании развивали магазины Reserved, Mohito, Sinsay, Cropp, House по франшизе с 2016—2017 годов. В 2019 году партнеры разорвали отношения болезненно для белорусской стороны. Подробнее об этом читайте здесь .