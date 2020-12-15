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Огромный суперконтинент сформируется на Земле через сотни миллионов лет

15.12.2020 15:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Согласно недавней модели, через сотни миллионов лет на Земле сформируется огромный суперконтинент. Об этом сообщает Live Science.


Фото: NASA / Unsplash

Суперконтиненты — гигантские массивы суши, состоящие из нескольких континентов — могут снова появиться на Земле через 200 миллионов лет, и место их образования на земном шаре способно существенно повлиять на климат нашей планеты.

Ученые недавно смоделировали этот вид Земли из «далекого будущего» с образованием суперконтинента, представив свои результаты 8 декабря на ежегодном собрании Американского геофизического союза (AGU), которое в этом году проводилось онлайн.

Они исследовали два сценария: в первом, примерно через 200 миллионов лет, почти все континенты перейдут в северное полушарие, а Антарктида останется совсем одна в южном; во втором сценарии, примерно через 250 миллионов лет, суперконтинент образуется вокруг экватора и станет простираться на северное и южное полушария.

Для обоих прогнозов были сделаны расчеты, как это повлияет на климат Земли. Оказалось, что если континенты сойдутся на севере, а местность будет гористой, то глобальные температуры будут значительно ниже, чем в других моделях. Возможно, это приведет к такому суровому ледниковому периоду, которого не было еще ни разу в прошлом на Земле, и он продлится не менее 100 миллионов лет, что приведет к серьезному оскудению биоразнообразия.

В прошлом на Земле уже бывали суперконтиненты. Так, сверхконтинент Пангея, существовавший в конце палеозоя и начале мезозоя, объединял практически всю сушу Земли 335−175 млн лет назад — Гондвану, Лаврентию, Балтию и Сибирь.

 
 
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В прошлом на Земле уже бывали суперконтиненты. Так, Пангея объединяла почти всю сушу нашей планеты.
 
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