В БАТЭ точно сменится главный тренер. Вот 4 кандидата

Появившиеся на выходных разговоры о вероятном переходе Егора Филипенко в «Шахтер» – очень четкий показатель больших изменений в порядке сил белфутбола. Между Солигорском и Борисовом теперь приличный разрыв в финансовых возможностях.





Это раньше «Шахтер» подписывал игроков в основном на втором рынке, поскольку приоритетом для всех топов был БАТЭ. Сейчас все иначе: «желто-синие» не могут предложить условия, которые дают в столице горняков, а лояльность к родному клубу, увы, не история про современный футбол. Тем более когда речь идет о возрастных игроках, заходящих на последний серьезный контракт в карьере.





БАТЭ ограничился лишь одним раундом Лиги Европы и второй год подряд уступил чемпионство. Великий клуб погружается в новую для себя реальность. Летние подписания Волкова, Умарова и Носко уже тогда намекали: в Борисове задумались о перезагрузке еще до неудачных результатов сезона-2020. Строим предположения и делимся инсайдами вместе с букмекерской компанией Parimatch.





Понятно, что состав изменится. В такой сложной ситуации крайне важно не ошибиться с фигурой нового тренера. И чем раньше определятся в клубе, тем проще будет подготовиться к новому сезону даже с более скромным бюджетом.





Ход Андрея Капского по смене Альшевского на Лисовского за семь туров до конца не сработал. Лимит кадровых ошибок исчерпан. За два полных года без Анатолия Капского БАТЭ получит четвертого тренера, тогда как за всю предыдущую историю клуба в независимой Беларуси их было шесть. И лишь Артем Радьков представляет внутренние резервы, на которые раньше всегда опирался БАТЭ, но которых все меньше и меньше.





Экс-защитник борисовчан действительно видится наиболее вероятной фигурой прямо сейчас. Молодой специалист влился в тренерский штаб БАТЭ по ходу сезона, до этого едва не трудоустроившись в «Шахтере» (как символично). Три с половиной года в «Энергетике» у Анатолия Юревича – отличная школа.





Радьков даже управлял игрой команды у кромки поля. Артем молод и амбициозен, но это чрезмерно рискованный вариант для лиги, где у руля конкурентов такие статусные ребята, как Григорчук и Кучук.





Отсутствие опыта самостоятельной работы, необходимой лицензии и сформированного годами круга ассистентов – издержки, на которые обязаны закладываться в БАТЭ при назначении Радькова. У меня нет сомнений в его способностях, это интересный шаг, но достаточно авантюрный.





Другой обсуждаемый кандидат – Александр Седнев, пребывание которого в «Рухе» в любом случае ограничится одним сезоном. Седнев проделал в Бресте качественную работу. Абсолютный новичок элиты замкнул восьмерку сильнейших, хотя должен быть выше: это пятая команда по ожидаемым очкам и разнице ожидаемых голов, третья по ожидаемым голам – создали даже больше, чем «Шахтер».





В «Рухе» раскрылись Диалло, Концевой (Седнев нашел ему оптимальную роль) и Гречихо, перезапустили карьеры Седько, Васильев, Всеволод Садовский и Шевченко и получили достаточно игровой практики Богомольский, Орешкевич, Богдан Садовский и Никифоренко.





У Седнева хватает предложений, а причиной разрыва с «Рухом» называют не лучшие отношения с игроками. Они не были идеальными, чего не скажешь по фото выше. Именно эта причина может помешать Седневу возглавить БАТЭ, хотя в свое время Анатолий Капский видел в нем спортивного директора.





Важно понимать, что «Рух» Седнева – команда контратакующая. В топ-клубах, за исключением короткого отрезка в «Динамо», он себя не пробовал. Это тоже может стать проблемой.





Олега Кубарева – кандидатура №3, изучаемая в Борисове, – тоже не назвать адептом атакующего футбола, но это тренер, который не раз давал результат с ограниченным ресурсом. Кубок, Суперкубок и качественное выступление в Лиге Европы с «Гомелем». Кубок и Суперкубок Молдовы с «Зимбру».





Первое место с «Шахтером» на момент увольнения в 2017-м. С «Елгавой» Кубарев также добирался до кубкового финала. Впрочем, как и с «Шахтером». И не забываем про чемпионство Латвии с юрмальским «Спартаком». Достижений хватает.





Под Кубарева наверняка придут хорошие игроки – вероятно, даже имея лучшие предложения в других клубах. Он хорошо знает наш чемпионат, соскучился по работе в нем и, насколько мне известно, готов и хотел бы поработать с БАТЭ – командой, которой доставил немало проблем, тренируя «Гомель».





Фамилия Кубарева упоминалась в обсуждениях боссов Борисова, но конкретное предложение тренеру не поступало. Лично для меня это лучший вариант для БАТЭ.





Есть еще Виталий Жуковский. Пожалуй, фаворит болельщиков на вакантные позиции в клубах, за которые они переживают. Жуковский привлекает внимание и никого не оставляет равнодушным, а динамика его развития именно как тренера впечатляет многих в белорусском футбольном сообществе.





Жуковский не чужой для БАТЭ, но пока это человек одного клуба, в котором имеет широчайшие полномочия. Никто не знает, какой получится адаптация в новых условиях – если говорим применительно к Борисову, еще и в достаточно жестких.





Боссы клуба размышляли над этим вариантом, но выбор в пользу Жуковского прямо сейчас видится маловероятным. Впрочем, так или иначе, этот момент – эмоциональный тренер вне «Ислочи» – рано или поздно наступит. Возможно, уже в ближайшем сезоне. Интересно будет понаблюдать.





Если бы БАТЭ все же стал чемпионом, наверняка Александр Лисовский продолжил бы работу, а теперь не факт, что он вообще останется в клубной структуре в какой-либо роли. И все же предположу, что в случае назначения Радькова Лисовский станет его ассистентом.





Тренерский вопрос – ключевой для БАТЭ прямо сейчас. По выбору клуба мы многое поймем о новом курсе. И только Артем Радьков, добившийся с «желто-синими» больших успехов как игрок, попадает в категорию «своих», на которых в БАТЭ практически всегда ставили раньше.





Все остальные варианты – варианты во многом со стороны, что еще больше подчеркнет степень и серьезность всех происходящих в Борисове изменений.