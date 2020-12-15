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Samsung держит 90% рынка складных смартфонов
Источник материала: Onliner
В уходящем году Samsung практически в одиночку занял рынок складных смартфонов: доля компании в этом сегменте составила 90%. Такие данные
За этот год поставки гибких дисплеев для складных смартфонов выросли на 454% по сравнению с прошлым годом и составили 3,1 миллиона экземпляров. Samsung в нынешнем году выпустила две складные модели с гибкими дисплеями — Galaxy Z Fold 2 и Galaxy Z Flip (а также ее 5G-версию). На них пришлось 65 и 27% рынка соответственно. Больше всего складные Samsung покупали на родине бренда: 40% устройств реализовано в Южной Корее.
Помимо Samsung, складные аппараты с гибкими дисплеями выпускают Huawei, Motorola и Royole.
Samsung в следующем году планирует выпустить по меньшей мере три складных смартфона.
Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2636), Qualcomm Snapdragon 855+, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3300 мАч, 1 SIM
Android, экран 7.6" AMOLED (1768x2208), Qualcomm Snapdragon 865+, ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 1 SIM
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В уходящем году Samsung практически в одиночку занял рынок складных смартфонов: доля компании в этом сегменте составила 90%. Такие данные приводит ресурс DSCC.Читать...
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