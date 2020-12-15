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Samsung держит 90% рынка складных смартфонов

15.12.2020 15:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В уходящем году Samsung практически в одиночку занял рынок складных смартфонов: доля компании в этом сегменте составила 90%. Такие данные приводит ресурс DSCC.

За этот год поставки гибких дисплеев для складных смартфонов выросли на 454% по сравнению с прошлым годом и составили 3,1 миллиона экземпляров. Samsung в нынешнем году выпустила две складные модели с гибкими дисплеями — Galaxy Z Fold 2 и Galaxy Z Flip (а также ее 5G-версию). На них пришлось 65 и 27% рынка соответственно. Больше всего складные Samsung покупали на родине бренда: 40% устройств реализовано в Южной Корее.

Помимо Samsung, складные аппараты с гибкими дисплеями выпускают Huawei, Motorola и Royole.

Samsung в следующем году планирует выпустить по меньшей мере три складных смартфона.

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В уходящем году Samsung практически в одиночку занял рынок складных смартфонов: доля компании в этом сегменте составила 90%. Такие данные приводит ресурс DSCC.Читать...
 
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