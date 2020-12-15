На видео попало ДТП, когда два водителя хотели успеть на зеленый (видео)

Источник материала: Onliner

Видеорегистратор зафиксировал ДТП, которое произошло 14 декабря в Могилеве на пересечении улиц Лазаренко и Космонавтов. Авария случилась днем, в 14 часов, на регулируемом перекрестке. Как следует из опубликованного ролика, водитель микроавтобуса Volkswagen старался успеть проехать перекресток на разрешающий сигнал светофора.

Во встречном направлении двигался второй легковой автомобиль, водитель которого совершал левый поворот. Вероятно, он также намеревался завершить маневр, однако, видимо, не заметил приближающийся Volkswagen темного цвета.

Как сообщает mogilev.online, информации о пострадавших в ДТП нет, а вот автомобили получили повреждения.







