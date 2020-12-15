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На видео попало ДТП, когда два водителя хотели успеть на зеленый (видео)
Источник материала: Onliner
Видеорегистратор
Во встречном направлении двигался второй легковой автомобиль, водитель которого совершал левый поворот. Вероятно, он также намеревался завершить маневр, однако, видимо, не заметил приближающийся Volkswagen темного цвета.
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