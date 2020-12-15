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Стереть из памяти: звезда "Сумерек" удалила татуировку с именем Прилучного

15.12.2020 16:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская актриса Никки Рид удалила татуировку с именем российского актера Павла Прилучного: звезда "Сумерек" больше не хочет вспоминать – экс-возлюбленного.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Павел Прилучный вернулся к работе и показал лицо после операции

Роман Рид и Прилучного начался в то время, когда актер учился в Школе-студии МХАТ. Прилучный мгновенно влюбился в американскую коллегу, а она ответила ему взаимностью. Завязался бурный роман, который едва не закончился свадьбой и даже оставил на запястье Рид татуировку в честь возлюбленного. Но отношения актеров не выдержали проверку расстоянием, и пара решила остаться друзьями.

Как сообщил Telegram-канал Star News, Никки Рид удалила татуировку с именем Прилучного: актриса больше не хочет, чтобы что-то связывало ее с русским бойфрендом.

Стоит отметить, что Рид давно замужем за звездой сериала "Дневники вампира" – Йеном Сомерхолдером. В 2017 году актриса родила ему дочку. Что касается Прилучного, то ему нужно вручить награду самого "удачливого" человека года: актер не только расстался с законной женой, но и перенес операцию после избиения в ночном клубе.

 
 
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Текущий год стал переломным в жизни звезды сериала "Мажор": помимо скандального развода и избиения неизвестными, актера "удалила" из памяти экс-подружка.
 
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