Водитель едва не сбил внезапно выбежавшего на дорогу мальчика. Смотрите, что было потом

Источник материала: Tut.by

В России ребенок внезапно выбежал на дорогу вне перехода из-за припаркованного грузовика и едва не попал под колеса автомобиля. Мальчика спасла молниеносная реакция водителя. Посмотрите, что последний сделал после инцидента (а как поступили бы вы на его месте?).