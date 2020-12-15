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Водитель едва не сбил внезапно выбежавшего на дорогу мальчика. Смотрите, что было потом
Источник материала: Tut.by
В России ребенок внезапно выбежал на дорогу вне перехода из-за припаркованного грузовика и едва не попал под колеса автомобиля. Мальчика спасла молниеносная реакция водителя. Посмотрите, что последний сделал после инцидента (а как поступили бы вы на его месте?).
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Ребенка спасла молниеносная реакция водителя.
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