Porsche представила новый гоночный спорткар 911 GT3 Cup

Источник материала: Tut.by

Компания Porsche показала новую версию гоночного 911 GT3 Cup, предназначенного для выступлений в суперкубке Porsche Mobil 1 и отдельных национальных кубков Carrera.





Это первый гоночный автомобиль на базе современного поколения 911 (серия 992) и является уже седьмым по счету поколением кубкового «девятьсот одиннадцатого». В общей сложности с 1990 года Porsche выпустила 4251 экземпляр гоночного болида для монокубков марки.





От предшественника поколения 991.2 новый 911 GT3 Cup отличается расширенной колеей спереди и сзади, электромеханическим усилителем руля вместо прежнего гидравлического и улучшенной аэродинамикой кузова, большинство элементов которого изготовлено из алюминия. Двери и капот новинки из углепластика, из него же выполнено и массивное заднее антикрыло, которое наряду со сплиттером в новом переднем бампере позволило увеличить прижимную силу по сравнению с прежней версией. В общей сложности для антикрыла предусмотрено 11 различных вариантов настроек.





За движение по-прежнему отвечает 4-литровый шестицилиндровый «атмосферник», но его отдача повышена с 485 л.с. до 510 л.с. (крутящий момент, напротив, немного уменьшился и теперь равен 470 Нм). Пару ему составляет 6-ступенчатая секвентальная коробка передач, но динамических характеристик машины в Porsche не обнародовали.





Клиенты начнут получать новые 911 GT3 Cup в феврале следующего года, обойдутся такие купе минимум в 225 тысяч евро. Следом компания выведет на рынок дорожный спорткар 911 GT3 нового поколения, который также получит форсированный вариант атмосферного мотора.