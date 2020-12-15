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Экономист посоветовал, как белорусам хранить личные сбережения

15.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Леонид Заико также высказался о том, как строить экономическую политику Беларуси.

Экономист посоветовал, как белорусам хранить личные сбережения

— На сегодняшний день сбережения население может переводить только в недвижимость, в валюту (лучше в доллары, чем в евро) и во что-то экзотическое, вроде картин или предметов старины, — отметил руководитель аналитического центра «Стратегия» в программе «Примус».

По словам экономиста, внутренние сбережения государства гораздо важнее, чем зарубежные заимствования, деньги в виде бондов и прочего.

— Сейчас в условиях того, что сжимаются мировые рынки, региональные рынки, в Беларуси экономическая политика должна держаться на стимулировании внутреннего спроса, скажем, снижении налога на прибыль, увеличении производства, предоставлении зданий и помещений на распродажи для развития бизнеса, — советует Леонид Заико.

 
 
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