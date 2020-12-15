Парламент Украины продлил действие закона об особом статусе Донбасса

Источник материала: АФН

Верховная рада Украины во вторник, 15 декабря, продлила до конца 2021 года действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных официальному Киеву (ОРДЛО).

Продление поддержали 304 парламентария, 27 депутатов выступили против.

Закон вступил в силу в октябре 2014 года, его действие неоднократно продляли. Киев хочет 31 марта 2021 года провести местные выборы в районах Донбасса, оказавшихся под контролем пророссийских сепаратистов.

Россия в марте 2014 года аннексировала украинский полуостров Крым и считает его своей территорией. Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают. Вскоре после этого США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций против Москвы.

В апреле-мае того же года в Донбассе при поддержке Москвы были незаконно провозглашены псевдогосударственные образования - "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". Санкции в отношении России были расширены из-за поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины и поставок им оружия.