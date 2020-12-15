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Евросоюз уже завтра может ввести третий пакет санкций против режима Лукашенко
Источник материала: Хартия'97
Евросоюз уже завтра может ввести третий пакет санкций против режима Лукашенко
Под санкции попадут и физические, и юридические лица.
Завтра Евросоюз одобрит третий пакет санкций в отношении юридических и физических лиц из Беларуси, сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в
По информации журналиста, санкции будут введены в отношении 29 лиц и 7 компаний. Официальное решение должен будет принять в четверг Совет ЕС.
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам встречи с министрами иностранных дел стран ЕС 19 ноября заявил, что новые санкции станут ответом на жестокость белорусских властей и будут направлены против учреждений и частного бизнеса, которые финансируют Александра Лукашенко и его правительство.
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