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Евросоюз уже завтра может ввести третий пакет санкций против режима Лукашенко

15.12.2020 16:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Евросоюз уже завтра может ввести третий пакет санкций против режима Лукашенко

  • 15.12.2020, 16:18
  • 1,582
Евросоюз уже завтра может ввести третий пакет санкций против режима Лукашенко

Под санкции попадут и физические, и юридические лица.

Завтра Евросоюз одобрит третий пакет санкций в отношении юридических и физических лиц из Беларуси, сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

По информации журналиста, санкции будут введены в отношении 29 лиц и 7 компаний. Официальное решение должен будет принять в четверг Совет ЕС.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам встречи с министрами иностранных дел стран ЕС 19 ноября заявил, что новые санкции станут ответом на жестокость белорусских властей и будут направлены против учреждений и частного бизнеса, которые финансируют Александра Лукашенко и его правительство.

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