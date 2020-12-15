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Раскрыты имена силовиков, которые проходят по делу Максима Хорошина

15.12.2020 16:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Раскрыты имена силовиков, которые проходят по делу Максима Хорошина

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  • 15.12.2020, 16:00
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Раскрыты имена силовиков, которые проходят по делу Максима Хорошина
Максим Хорошин

Преступники могут быть задержаны практически в любой стране мира.

Единая книга регистрации преступлений раскрыла данные, по которым в Литве расследуется первое уголовное дело против белорусских силовиков. На сайте опубликованы видео-факты, а также медицинские заключения и имена силовиков, которые, по информации ЕКРП, участвовали в похищении и избиении Максима Хорошина.

По данным ЕКРП, «13.10.2020 Хорошин М.Л. был похищен на ул. Ульяновской, 3 начальником ГУБОПиК МВД Республики Беларусь Карпенковым Н.Н., действовавшим с превышением служебных полномочий в группе лиц со своими подчиненными, после чего незаконно доставлен в Первомайский РУВД г. Минска, где в отношении него названные лица при попустительстве начальника РУВД Бакача А.С. применили пытки».

ЕКРП также объясняет, в чем суть расследования, которое сейчас идет в Литве:

«В случае доказания вины, преступники будут объявлены в розыск Интерпола и они могут быть задержаны практически в любой стране мира.

Имена превысивших полномочия силовиков внесены в санкционные списки.

Суд универсальной юрисдикции, где уже идет проверка по делу Хорошина, уполномочен привлекать виновных к уголовной ответственности и наказанию вне зависимости от места совершения преступления или гражданства обвиняемого либо потерпевшего. С санкции такого суда Интерпол имеет право задерживать преступников, чья вина доказана, даже если они находятся на территории других государств».

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Теги: Минск
 
 
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Преступники могут быть задержаны практически в любой стране мира.
 
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