Источник материала: Хартия'97

Страна героев Дмитрий Быков

15.12.2020, 15:50

1,607

ДМИТРИЙ БЫКОВ

ФОТО: ЮЛИЯ ШАБЛОВСКАЯ, BELSAT.EU

В этом году власть по обыкновению ничем не властвовала.

Может быть, это бессознательная привычка двигаться против потока, но, честное слово, я не нарочно.

Среди хора заявлений о том, что никаких положительных итогов года не вспомнить, хочется выступить с осторожным оптимизмом. В этом легко увидеть кощунство, потому что эпидемия унесла тысячи жизней, и не хочется оскорблять фальшивыми улыбками и новогодними итогами тех, кто потерял близких, и тех, кто скорбит по великим. Но думаю, никого не оскорбят слова о том, что Россия на удивление достойно справляется именно с экстремальными ситуациями – подлинная Россия, а не официозная. Именно потому, что официозная в таких обстоятельствах традиционно пасует и прячется. И тогда актуализируются лучшие свойства народа. Столкнувшись с реальными опасностями – а не геополитическими, о которых орут по ТВ, – этот народ подтверждает, что он есть и что душа его жива.

В этом году власть по обыкновению ничем не властвовала. Она врала, путалась, имитировала бурную деятельность, поддерживала диктаторов, безжалостно давила сопротивление и не реагировала на беспрецедентные разоблачения. В общем, она неинтересна.

Интересны врачи, которые были главными героями этого года и продемонстрировали чудеса мужества и профессионализма. При отсутствии – особенно в провинции – нужных медикаментов, протоколов, вообще внятного понимания, что это будет, – все они, начиная с Проценко в «Коммунарке» и заканчивая волонтерами, давно сменившими профессию, но вернувшимися в нее при первой опасности, показывали высокий класс.

Сколько бы ни ругали вакцину «Спутник» – она, судя по всему, работает, и люди, делавшие ее, уж точно не заслуживают упреков. Для желающих ругаться вообще всегда найдутся предлоги, а для меня не особенно типичен жанр новогодних поздравительных речей, – но, по чести сказать, когда Россия не отыскивает врагов и не повторяет пропагандистское вранье, она блистательна. И в медицине, и в кино, и в музыке, где в этом году появились выдающиеся результаты.

Это как на войне, когда начальство несколько ослабляет гнет, думая о собственном спасении, а население, предоставленное самому себе, героически, честно и спокойно решает свои проблемы. Оно, правда, не очень умеет эти победы защищать – они потом опять будут присвоены госпропагандой. Но это ведь и неважно, и это так везде. Американцы, кстати, в этом году тоже молодцы. А белорусы еще лучше. Но это уже не жанр выживания, а мы сейчас о нем. Точнее, пока о нем.

Дмитрий Быков, «Собеседник»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .