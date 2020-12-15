﻿ Николаю Статкевичу предъявлено новое «обвинение». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Николаю Статкевичу предъявлено новое «обвинение»

15.12.2020 16:33 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Николаю Статкевичу предъявлено новое «обвинение»

1
  • 15.12.2020, 15:40
  • 4,555
Николаю Статкевичу предъявлено новое «обвинение»
Николай Статкевич

Oбвинение по предыдущей статье не позволяло держать в СИЗО более шести месяцев.

Одному из лидеров оппозиции Николаю Статкевичу предъявлено новое «обвинение».

«Сегодня Николаю «перепредъявили» обвинение, — написала в «Фейсбуке» 15 декабря жена Статкевича Марина Адамович. — «Добавили» (в который раз?) ч. 2 ст. 293. Якобы он с Тихановским и Северинцем готовили массовые беспорядки».

Адамович отметила, что обвинение по предыдущей статье «не позволяло держать в СИЗО более шести месяцев». «Сегодня — 198 дней, как Николай Статкевич за решеткой», — добавила она.

Николай Статкевич был задержан 31 мая. Его подвергли административному аресту за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, однако по истечении срока наказания не выпустили, объявив подозреваемым в рамках «дела Тихановского» по ч. 1 ст. 342 УК (подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 8 июля Статкевичу было предъявлено обвинение по этой статье. Он признан политзаключенным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Oбвинение по предыдущей статье не позволяло держать в СИЗО более шести месяцев.
 
Новости дня
Новости разные
 
Латушка крэдыторам: новы ўрад перагледзіць дамоўленасьці Лукашэнкі, аформленыя пасьля 5 лістапада
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика