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Николаю Статкевичу предъявлено новое «обвинение»
Источник материала: Хартия'97
Николаю Статкевичу предъявлено новое «обвинение»
Oбвинение по предыдущей статье не позволяло держать в СИЗО более шести месяцев.
Одному из лидеров оппозиции Николаю Статкевичу предъявлено новое «обвинение».
«Сегодня Николаю «перепредъявили» обвинение, — написала в
Адамович отметила, что обвинение по предыдущей статье «не позволяло держать в СИЗО более шести месяцев». «Сегодня — 198 дней, как Николай Статкевич за решеткой», — добавила она.
Николай Статкевич был задержан 31 мая. Его подвергли административному аресту за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, однако по истечении срока наказания не выпустили, объявив подозреваемым в рамках «дела Тихановского» по ч. 1 ст. 342 УК (подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 8 июля Статкевичу было предъявлено обвинение по этой статье. Он признан политзаключенным.
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Oбвинение по предыдущей статье не позволяло держать в СИЗО более шести месяцев.
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