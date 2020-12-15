ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Игроки "Крумкачоў" похлопали пустой трибуне перед матчем со "Слуцком"

15.12.2020 16:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Футболисты "Крумкачоў" перед началом первого переходного матча против "Слуцка", который стартовал в 16.00 в Футбольном манеже, подошли к пустой трибуне и похлопали.

Таким образом, номинальные хозяева поля выразили отношение к решению БФФ провести поединок без зрителей.

Ответный матч пройдет в Слуцке 19 декабря. Победитель противостояния по сумме двух игр получит право играть в высшей лиге чемпионата Беларуси-2021. Проигравший выступит в первой лиге (Д2).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболисты "Крумкачоў" перед началом первого переходного матча против "Слуцка", который стартовал в 16.00 в Футбольном манеже, подошли к пустой трибуне и похлопали.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ни один совет не работает, пока твой близкий в тюрьме». Ника Сандрос о событиях в стране и новых проектах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика