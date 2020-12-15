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МЧС Монголии поедет на МАЗах. Осуществлена новая поставка

15.12.2020 16:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В декабре Минский автозавод поставил в Монголию очередную партию техники, заказчиком которой выступило местное Министерство чрезвычайных ситуаций. В рамках новой партии поставлены автобусы МАЗ-257.030 и МАЗ-231.060.

Климат Монголии является резко континентальным, температура в зимний период может достигать отметки –49˚С, поэтому северное исполнение автотехники, помогающее использовать ее при экстремально низких температурах, является одним из основных критериев при поставках в эту страну.

Этот важнейший критерий соблюден. Данные автобусы изготовлены в северном исполнении и в полной мере адаптированы для эксплуатации в самой холодной столице мира.

МЧС Монголии поедет на МАЗах. Осуществлена новая поставка

Монголия — достаточно крупный заказчик белорусской автотехники. Например, ее столица — Улан-Батор обладает вторым в мире по численности парком автобусов-«гармошек» МАЗ-215.

МЧС Монголии поедет на МАЗах. Осуществлена новая поставка

МЧС Монголии обратило внимание на МАЗы только в этом году. Зато сразу сделало крупный заказ. До партии автобусов в 2020 году было поставлено более 70 единиц пожарной спецтехники на шасси МАЗ — автоцистерны различной емкости, автолестницы, автомобили пенного и воздушно-пенного тушения. В партию также вошли порошковые и комбинированные автомобили, штабные автомобили, мобильные пункты управления и даже мобильный госпиталь со станцией дезобработки. Изготовлением пожарных спецнадстроек для тех машин занималось СООО «Пожснаб» из Борисова.

Автобус MZ Robot Bus 1:10 2372P (красный)
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105 р.
4 предложения
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2 предложения
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96,31 р.
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В декабре Минский автозавод поставил в Монголию очередную партию техники, заказчиком которой выступило местное Министерство чрезвычайных ситуаций. В рамках...
 
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