«По бизнес-плану требовалось $10 000, но получилось на треть больше». Девушка сделала бизнес на своей боли и открыла салон укладок

Источник материала: Onliner На втором этаже Galleria, как раз напротив панорамного лифта виднеется стильно оформленный островок. Это салон укладок. Называется лирично — «Легкое волнение». Заставляет улыбаться. Однако мы встречаемся во времена пандемии, дополненные последствиями недавних выборов. В большинстве своем население Минска испытывает далеко не легкое волнение. Поговорили с владелицей салона об уникальном опыте реализации бизнес-плана в условиях, когда все против тебя, городских привычках и способности поддерживать красоту, несмотря на тревожность. История про оптимизм.

Это называется drybar. Dry — английское «сушить». Здесь не стригут волосы, не окрашивают их. Только делают укладки.

— В Америке и Англии в подобных местах делаются только укладки, но я еще добавила макияж. Поняв, что есть спрос. Буквально через неделю после открытия от девушек пошли подобные запросы. Я подумала, что стоит попробовать.





То есть концепт предполагает красоту под ключ. И укладка, и макияж — можно идти всех очаровывать.

Юля говорит, что повод побывать в ее заведении не обязательно должен быть праздничным. Основная идея — дать минчанкам возможность красиво выглядеть каждый день «занедорого».

— Мы живем на какой-то старой инерции и воспринимаем поход в салон красоты как роскошь. В теории было бы здорово, если бы женщины могли заглядывать сюда каждый день и для настроения делать укладку. У нас тут, кстати, можно помыть волосы. Я потому и искала место, в котором реально подвести воду без осложнений и удорожания проекта.





















Юля признается, что создавала бизнес из своей боли. Мол, как у любой женщины, периодически возникает желание сделать укладку либо помыть волосы. В салонах обычно все расписано и по большей части нет отдельного мастера на укладку.

— Обычные дела. Я хочу прямо сейчас. Мне предлагают через три дня. Редко удается совпасть. А хочется как-то разобраться с грязным хвостом, голову помыть, уложиться.

Девушка, как и многие бизнесмены, видит Беларусь страной пока не занятых и не реализованных ниш. Свой проект считает уникальным и формулирует миссию в выработке соответствующей привычки у горожанок.

— Безусловно, это для девушек, которые живут в ритме большого города. Она работает. И не успевает или не умеет (что нормально) делать это дома. Мы в четыре руки за полчаса сделаем макияж и укладку.















45 рублей — потолок цены на укладку. Аналогично с макияжем. То есть самый дорогой пакет станет в 90 рублей. Хотя с учетом коротких волос или запроса попроще ценник полезет вниз, говорит Юлия. Мытье головы входит в стоимость.

— Знаете, феминистка женщина или нет, все мы хотим быть красивыми, вдохновляющими и желанными. В любом случае мне бы хотелось, чтобы возможность подчеркнуть свои плюсы стала более доступной. Больше красоты в город. Тем более мы пытаемся донести легкость. Не нужен какой-то суперповод, чтобы прийти к нам и отжалеть денег (ценник лояльный). Сюда часто приходят девочки перед свиданиями: «Сделайте, пожалуйста, так, как будто я не готовилась». Люди появляются перед бизнес-встречами или просто без повода. Есть клиентка, которая говорит: «У меня просто воскресенье, хочу быть красивой, хочу себя порадовать».

Это первый подобный бизнес Юлии. Она сама из Гомеля. Раньше работала в Москве дизайнером интерьеров. Была в отношениях, после перестала быть в них и вернулась в РБ.









— У меня нет опыта работы в офисе. Последние несколько лет я путешествовала. Формировала насмотренность. Drybar загорелась в Лондоне. С учетом своих накоплений обратилась за инвестициями к бывшему молодому человеку. В принципе, наше расставание стало толчком заняться чем-то принципиально новым. Замотивировало меня.

Идея вынашивалась два с половиной года. Юлия удивлена, что ее никто не реализовал до нее.

— В итоге расставание, пандемия, работы нет особо. Я почему-то подумала, что это самое время стартовать. Понятно, не с экономической точки зрения. Но мне подходило. В какой-то момент просто выписала себе на листик места, в которых я могу открыться. Изначально думала сделать отдельное помещение с отдельным входом. Быстро поняла, что останусь на отшибе жизни без какой-либо проходимости. Некоторое время — и drybar станет обычным салоном. Потому как для выживания придется добавлять педикюр и прочие процедуры. А концепцию терять не хотелось.





Проходимость — это торговые центры. Сейчас островок находится в Galleria. Юлия хочет расшириться и на Dana Mall.

— Когда писался бизнес-план, рассчитывала потратить $10 000. Жизнь оказалась несколько сложнее. Потратили на процентов 30 больше. Это еще как бы нормально. Плюс мне понравился процесс. Я сюда душу вложила. Идея — да, адаптированная, есть четкие отсылки. Но реализацию мы проработали по-своему. Например, мне в какой-то момент надоело ходить по салонам и пальцем показывать, как и что сделать. У нас в итоге появилось меню укладок. Выполнили их скетчами.

Звучит вопрос: «Вы сама по себе такая позитивная или дела действительно нормально идут?» Юлия выбирает первый вариант.





— По бизнес-плану дела должны были идти лучше. Правда, он писался в июне. Ни выборов, ни второй волны «короны» тогда еще не случилось. Это влияет на проходимость, понятное дело. Пятница и выходные — хорошие дни. Будни — работаем, чтобы их заполнить. Гарантий никаких нет. Иногда та же среда — никакой день. Иногда постоянная работа. Вот придумали безлимитный абонемент на укладку. Обходится по цене пяти укладок. Суперпредложение, считаю.

Юлия верит в себя и свою идею.

— Я же вижу реакцию людей. Им нравится. Это вселяет уверенность. Да, было пару моментов отчаяния. Когда ты рассчитываешь на 12 человек за день, а приходит один. Но в целом с учетом нынешней ситуации мы справляемся. Надо как-то пережить зиму — и все должно быть круто.