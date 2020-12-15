Брестчанин устроил драку со снеговиком в центре Полоцка – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент в районном центре произошел ранним утром 15 декабря: в РОВД поступило сообщение, что мужчина пытается "побороть" снеговика на Площади Свободы.

На место выехали сотрудники Департамента охраны, которые задержали злоумышленника – 30-летнего жителя Бреста, приехавшего в Полоцк на заработки.

Впоследствии выяснилось, что мужчина в тот момент был пьян, сейчас по факту произошедшего проводится проверка.