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Брестчанин устроил драку со снеговиком в центре Полоцка – видео

15.12.2020 16:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент в районном центре произошел ранним утром 15 декабря: в РОВД поступило сообщение, что мужчина пытается "побороть" снеговика на Площади Свободы.

На место выехали сотрудники Департамента охраны, которые задержали злоумышленника – 30-летнего жителя Бреста, приехавшего в Полоцк на заработки.

Впоследствии выяснилось, что мужчина в тот момент был пьян, сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

 
Теги: Брест
 
 
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Житель Бреста устроил "драку" с декоративной фигурой снеговика, установленной в центре Полоцка. Смотрите на видео комментарий милиции и пояснения хулигана.
 
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