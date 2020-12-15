Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Путин поздравил Байдена с победой на выборах: чего ждать от нового лидера США

Президент России Владимир Путин во вторник поздравил Джозефа Байдена с избранием на пост президента США, накануне коллегия выборщиков со значительным перевесом проголосовала за демократа и закрепила его победу на выборах, в общей сложности он получил 306 голосов.

Последние новости из Вашингтона на радио Sputnik прокомментировал эксперт в области американской политики Павел Потапейко.

"Все усилия Трампа повлиять на итоги прошедших выборов, похоже, терпят неудачу. Инаугурация Байдена состоится 20 января, впервые вице-президентом станет женщина ― Камала Харрис. У нее, кстати есть шансы выдвинуться в президенты на следующий срок", ― полагает Потапейко.

Напомним, инаугурация сорок шестого и самого возрастного президента США должна состояться 20 января, несмотря на то, что Дональд Трамп, обвинявший демократов в фальсификациях процесса голосования, по-прежнему не согласен с итогами выборов.

Комментарий эксперта-американиста Павла Потапейко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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