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Путин поздравил Байдена с победой на выборах: чего ждать от нового лидера США
15.12.2020 16:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Президент России Владимир Путин во вторник поздравил Джозефа Байдена с избранием на пост президента США, накануне коллегия выборщиков со значительным перевесом проголосовала за демократа и закрепила его победу на выборах, в общей сложности он получил 306 голосов.
Последние новости из Вашингтона на радио Sputnik прокомментировал эксперт в области американской политики Павел Потапейко.
"Все усилия Трампа повлиять на итоги прошедших выборов, похоже, терпят неудачу. Инаугурация Байдена состоится 20 января, впервые вице-президентом станет женщина ― Камала Харрис. У нее, кстати есть шансы выдвинуться в президенты на следующий срок", ― полагает Потапейко.
Напомним, инаугурация сорок шестого и самого возрастного президента США должна состояться 20 января, несмотря на то, что Дональд Трамп, обвинявший демократов в фальсификациях процесса голосования, по-прежнему не согласен с итогами выборов.
Комментарий эксперта-американиста Павла Потапейко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Коллегия выборщиков утвердила Джо Байдена в должности президента США, его инаугурация состоится в полдень 20 января ― окончательные итоги заокеанских выборов...
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