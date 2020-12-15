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«Это реально жизнь ломать». Белорусские игроки в мини-футбол уверяют, что не подписывали провластное письмо
Источник материала: Tut.by
Игроки мини-футбольного клуба ЦКК Никита Дробышевский, Максим Барсуков, Андрей Купчик и Александр Белый заявили
«Я ничего не подписывал! СМИ, подсоберитесь. Я против насилия и действующей власти! Нет слов… Хотя есть: жыве Беларусь!» — написал Дробышевский в своем Instagram.
«Конечно, собираюсь отозвать подпись. А как так делать? Вот как? Как так можно с человеком? Если ты конкретно не подписывал, ничего, вот так делать? Жизнь портить, к слову. На самом деле, такая агрессия в стране, что творится. Так вот делать — это человеку реально жизнь ломать. У меня все друзья… Так они меня заблокировали, я не могу с ними даже объясниться. Просто такие слова громкие сказаны и просто заблокирован телефон. Я сижу и меня трясет просто», — сказал Александр Белый.
Главный тренер команды Николай Бондаренко сказал, что предложил игрокам подписать письмо на тренировке. Никто против не был. Что касается Александра Белого и Николая Дробышевского, то их на той тренировке не было, а перед игрой они против не выступали.
По словам Бондаренко, «остальные игроки не против подписать письмо. Главное, чтобы им платили деньги».
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Отметим, что Дробышевский и Белый до сих пор есть в списке подписантов обращения. По словам тренера, в команде их скорее всего не будет.
«Понимаешь, я — тренер. И если игроки молчат, когда я им говорю, а за спиной заявляют другое, как я могу с этими спортсменами работать? Понимаю, если бы он сказал мне в лицо, что не согласен, — это одно. Но когда человек молчит, а за спиной делает другое… Это уже не команда. Ты бы пошел с такими в разведку? Я после игры ребятам все сказал — они молчали, не выражали свои взгляды. Молчат. А потом — „Жыве Беларусь!“ Я не люблю предательства» — сказал Бондаренко.
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«Это реально жизнь ломать». Белорусские игроки в мини-футбол уверяют, что не подписывали провластное письмо
Игроки мини-футбольного клуба ЦКК Никита Дробышевский, Максим Барсуков, Андрей Купчик и Александр Белый заявили «Трибуне», что не подписывали письмо провластных...
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