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«Это реально жизнь ломать». Белорусские игроки в мини-футбол уверяют, что не подписывали провластное письмо

15.12.2020 16:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Игроки мини-футбольного клуба ЦКК Никита Дробышевский, Максим Барсуков, Андрей Купчик и Александр Белый заявили «Трибуне», что не подписывали обращение провластных спортсменов, хотя их фамилии числятся в списке.


Никита Дробышевский. Фото: ЦКК Светлогорск

«Я ничего не подписывал! СМИ, подсоберитесь. Я против насилия и действующей власти! Нет слов… Хотя есть: жыве Беларусь!» — написал Дробышевский в своем Instagram.

«Конечно, собираюсь отозвать подпись. А как так делать? Вот как? Как так можно с человеком? Если ты конкретно не подписывал, ничего, вот так делать? Жизнь портить, к слову. На самом деле, такая агрессия в стране, что творится. Так вот делать — это человеку реально жизнь ломать. У меня все друзья… Так они меня заблокировали, я не могу с ними даже объясниться. Просто такие слова громкие сказаны и просто заблокирован телефон. Я сижу и меня трясет просто», — сказал Александр Белый.


Фото: страница Александра Белого в Instagram

Главный тренер команды Николай Бондаренко сказал, что предложил игрокам подписать письмо на тренировке. Никто против не был. Что касается Александра Белого и Николая Дробышевского, то их на той тренировке не было, а перед игрой они против не выступали.

По словам Бондаренко, «остальные игроки не против подписать письмо. Главное, чтобы им платили деньги».


Николай Бондаренко. Фото: ЦКК Светлогорск

Также в большом интервью «Трибуне» главный тренер заявил, что против действующей власти, но готов подписать письмо и даже участвовать в автопробегах ради блага команды.

Отметим, что Дробышевский и Белый до сих пор есть в списке подписантов обращения. По словам тренера, в команде их скорее всего не будет.

«Понимаешь, я — тренер. И если игроки молчат, когда я им говорю, а за спиной заявляют другое, как я могу с этими спортсменами работать? Понимаю, если бы он сказал мне в лицо, что не согласен, — это одно. Но когда человек молчит, а за спиной делает другое… Это уже не команда. Ты бы пошел с такими в разведку? Я после игры ребятам все сказал — они молчали, не выражали свои взгляды. Молчат. А потом — „Жыве Беларусь!“ Я не люблю предательства» — сказал Бондаренко.

 
 
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Игроки мини-футбольного клуба ЦКК Никита Дробышевский, Максим Барсуков, Андрей Купчик и Александр Белый заявили «Трибуне», что не подписывали письмо провластных...
 
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