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Команда Freedom Belarus выпустила ролик в поддержку «неравнодушным белорусам»

15.12.2020 16:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Команда проекта Freedom Belarus, которая называет себя голосом свободных творческих людей Беларуси, выпустила новый короткий ролик в «поддержку каждому неравнодушному белорусу».

Авторы отмечают, что обычный день белоруса в 2020 году — это борьба. Ежедневно приходится сражаться с собой, страхом, несправедливостью, бессилием и гневом, а порой даже со смертью.

— Каждая новая минута кажется вечностью и все больше приближает отчаяние. Но именно в этих минутах, секундах и часах сосредоточена наша главная сила. Ведь нас становится больше, а значит — мы на верном пути. Мы сопротивляемся этим чувствам вместе с вами и выражаем свою поддержку каждому неравнодушному белорусу.

В видео под песню группы «Сплин» «Праздник» снялись актеры Елена Барсукова и Антон Жуков.

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Команда проекта Freedom Belarus, которая называет себя голосом свободных творческих людей Беларуси, выпустила новый короткий ролик в «поддержку каждому неравнодушному...
 
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