Под Минском заметили необычный бронеавтомобиль. Расссказываем, для чего он нужен

Источник материала: Tut.by

15 декабря между Минском и Борисовом заметили бронеавтомобиль, в котором удалось опознать модель «Кайман-КАС». Фото техники появилось в телеграм-канале Антона Мотолько, а 42.TUT.BY рассказывает, что это за техника, когда появилась и зачем нужна.



Источник: МотолькоПомоги / Telegram

Машина двигалась в сторону Минска из Борисова в районе 12.40 сегодняшнего дня, сфотографировать ее удалось в районе Кургана Славы.

«КАС» расшифровывается как «Комплексная аппаратная связи». Ее главное предназначение — организация связи как в бою, так и при чрезвычайных ситуациях.

Шасси «Каймана» обеспечивает комплексу высокую проходимость по пересеченной местности, к тому же машина может плавать. Запас хода по шоссе составляет 1000 км, броня способна защитить от огня стрелкового оружия.

Дизельный двигатель производства Минского моторного завода мощностью 170 лошадиных сил позволяет машине разгоняться до 110 километров в час по шоссе, до 60 — по пересеченной местности. Броня противопульная, держит бронебойно-зажигательные пули калибра 7,62×54 из снайперской винтовки Драгунова.



Фото: wikipedia.org/Homoatrox

«Кайман-КАС» снабжен комплексом радиостанций «Клен» DMR, который предназначен для организации радиосвязи между личным составом в диапазоне частот 146−174 МГц и 380−470 МГц. Применяется на военных полигонах, при охране военных объектов, в подразделениях территориальной обороны, обеспечении общественной безопасности и гражданскими службами.

Также «Кайман-КАС» может организовывать закрытую корпоративную информационную сеть, создавать линию засекреченной связи, обеспечивать IP-телефонию и многое другое.

Впервые бронеавтомобиль показали на выставке MILEX-2019, впоследствии «Кайман-КАС» участвовал в совместном белорусско-российском учении «Щит Союза-2019». В октябре прошлого года появилась информация о принятии машины на вооружение в Беларуси. Какие конкретно части и в каком количестве получили бронеавтомобили — неизвестно. Но есть информация, что обычные «Кайманы» принадлежат 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде сил специальных операций.

Шасси «Кайман-КАС» производится на 140-м ремонтном заводе в Борисове, электронную начинку делает ОАО «АГАТ — системы управления».