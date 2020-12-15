Думаете, что болит спина, но на самом деле причина не в этом. Назвали семь таких проблем

Источник материала: Tut.by

Если идти к врачу лень или нет возможности, люди начинают диагностировать себя сами. В итоге мы думаем, что болит спина, а позже, уже у врача, выясняется: причина все же в желудке. Или наоборот: списываем боли на проблемы с кишечником, хотя вопрос наоборот в спине. Мы спросили у врача-невролога «Центра здорового сна» Алексея Малкова, какие заболевания могут «маскироваться» под боль в спине. Вариантов оказалось очень много: лучше консультацией у специалиста не пренебрегать.



Алексей Малков Врач-невролог высшей квалификационной категории, сомнолог, кандидат медицинских наук высшей квалификационной категории, сомнолог, кандидат медицинских наук

Боль в спине: в чем может быть причина

Боли в самой спине делятся на радикулярные (защемление или воспаление корешков спинного мозга), неспецифические скелетно-мышечные боли и специфические, связанные с другими, конкретными, проблемами.

— К неспецифическим можно отнести вертеброгенную люмбалгию — это боль в пояснице, связанная с позвоночником. То есть у человека патологическое мышечное напряжение в поясничном отделе, при этом у позвоночника есть поражение поясничных или крестцовых корешков. Чаще всего это протрузии, выпячивания, грыжи, — поясняет врач. — Неспецифические боли бывают и за счет других дегенеративных изменений, артроза, возникают боли в мелких суставах позвоночника, которые вызывают боли в пояснице.

Боли в спине могут быть также из-за патологического мышечного тонуса (миофасциальный болевый синдром) — это просто мышечное напряжение.

С чем эти боли можно перепутать

Есть ряд других заболеваний, из-за которых вы можете почувствовать боли в области спины, похожие на описанные выше. Однако истинная причина будет совсем другой. К таким случаям можно отнести:

уход метастаз в позвоночник;

отраженные боли при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, кишечника;

метаболические заболевания (например, остеопороз);

патология женских половых органов;

пиелонефрит (инфекция почек);

проблемы, связанные с мочевым пузырем (цистит).

— Отдельно стоит отметить, что боли в спине могут быть связаны с патологией легких. Особенно сейчас, вследствие пневмоний, — подчеркивает специалист. — Кажется, что болит спина, но на самом деле это легкие. Поэтому важна консультация врача, в первую очередь невролога, для верификации проблемы.

Невролог проверит, действительно у вас болит спина или же этот симптом все-таки связан с другими заболеваниями.

Как тогда определить, что именно болит

Как мы уже отметили, поставить диагноз без врача все равно не получится. Но попробовать предположить тип боли можно по ее характеру — для этого надо прислушаться к своим ощущениям.

— Например, когда вы лежите в постели, чувствуете боль, встаете — она уходит. Это скорее похоже на миофасциальный болевой синдром. Если болит спина, но «отдает» в ногу, то это скорее радикулярная боль. Боль в спине уменьшается или усиливается при мочеиспускании или менструации? Чаще всего причиной становится мочевой пузырь. Если боль ощущается в основном после того, как вы поели или опорожнили кишечник, то, вероятно, причину стоит искать в желудочно-кишечном тракте, — говорит невролог. — Опоясывающие боли чаще указывают на проблемы с поджелудочной или следствие герпеса.

Врач же определит причину, осмотрев пациента, после чего при необходимости выполнит различные обследования. К ним относятся рентгенография, томография (или КТ, или МРТ), электронейромиография, если нужно определить степень поражения корешков спинного мозга, УЗИ внутренних органов, УЗИ половых органов, если речь о женщине.



Фото: National Cancer Institute, unsplash.com

— Конечно, также стоит сделать анализ крови, — добавляет врач. — В зависимости от различных показателей можно видеть картину: если печеночные ферменты не в порядке, стоит обследовать печень, если мочевая кислота не в норме, то это может быть показателем воспаления.

Невролог говорит, что по его опыту люди «тянут» с диагностикой очень часто и в результате зарабатывают очень много патологий, которых можно было бы избежать при своевременном обследовании.

— Если болевой синдром длится более трех дней, это уже повод зайти к врачу, — говорит Алексей Малков. — Если боль иррадирует в ноги, то тем более нужно записаться к неврологу. Женщинам при таких сопутствующих симптомах, как изменение температуры тела, боли при мочеиспускании, менструации, стоит дополнительно посетить гинеколога. Бывают пациенты, которые и острый аппендицит списывают на боль в пояснице, хотя в таком случае думать, обращаться ли за медицинской помощью, времени уже не остается.