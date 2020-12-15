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Производство сельхозпродукции в Беларуси за 11 месяцев 2020 года выросло на 4,9%

15.12.2020 17:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

За 11 месяцев 2020 года. в хозяйствах всех категорий производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 21,7 млрд. рублей и выросло по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 4,9% в сопоставимых ценах.

В сельскохозяйственных организациях производство составило 18 млрд. рублей, что на 7,1% больше, чем январе-ноябре 2019 года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 1697 тыс. тонн, что на 3% больше, чем в январе – ноябре 2019 г., молока – 7138,8 тыс. тонн (на 5,1% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 1631,7 тыс. тонн и по сравнению с январем – ноябрем 2019 г. увеличилось на 3,5%, молока произведено 6895,7 тыс. тонн (на 5,7% больше).

На 1 декабря 2020 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн. голов крупного рогатого скота, или 99,95% к уровню 1 декабря 2019 г., в том числе коров – 1,4 млн. голов (на 0,1% больше). Численность свиней составила 2,6 млн. голов, что на 2% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.

 
 
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За 11 месяцев 2020 года. в хозяйствах всех категорий производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 21,7 млрд. рублей и выросло по сравнению с...
 
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