Реальные доходы населения в январе – октябре 2020 года выросли на 4,6%

Источник материала: АФН

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-октябре 2020 года выросли на 4,6% к аналогичному периоду прошлого года.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,8%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22,9%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,9%, сообщает Белстат РБ.