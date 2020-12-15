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Реальные доходы населения в январе – октябре 2020 года выросли на 4,6%

15.12.2020 17:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-октябре 2020 года выросли на 4,6% к аналогичному периоду прошлого года.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,8%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22,9%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,9%, сообщает Белстат РБ.

 
 
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Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-октябре 2020 года выросли на 4,6% к аналогичному периоду прошлого года.
 
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