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В Беларуси может появиться свой закон об иностранных агентах
Источник материала: АФН
Белорусские власти намерены принять закон, аналогичный российскому закону об иностранных агентах.
За пример может быть взят российский образец. Белорусские депутаты уже обратились к российским парламентариям с просьбой поделиться наработками по этому вопросу.
Об этом сообщает
Принятие закона об иноагентах Савиных назвал "ближайшей задачей".
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Белорусские власти намерены принять закон, аналогичный российскому закону об иностранных агентах.
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