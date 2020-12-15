В Беларуси может появиться свой закон об иностранных агентах

Источник материала: АФН

Белорусские власти намерены принять закон, аналогичный российскому закону об иностранных агентах.

За пример может быть взят российский образец. Белорусские депутаты уже обратились к российским парламентариям с просьбой поделиться наработками по этому вопросу.

Об этом сообщает Sputnik.by со ссылкой на главу парламентской комиссии по международным делам Андрея Савиных.

Принятие закона об иноагентах Савиных назвал "ближайшей задачей".