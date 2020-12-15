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В Беларуси может появиться свой закон об иностранных агентах

15.12.2020 17:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти намерены принять закон, аналогичный российскому закону об иностранных агентах.

За пример может быть взят российский образец. Белорусские депутаты уже обратились к российским парламентариям с просьбой поделиться наработками по этому вопросу.

Об этом сообщает Sputnik.by со ссылкой на главу парламентской комиссии по международным делам Андрея Савиных.

Принятие закона об иноагентах Савиных назвал "ближайшей задачей".

 
 
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Белорусские власти намерены принять закон, аналогичный российскому закону об иностранных агентах.
 
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