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Apple на 30% увеличит производство iPhone по сравнению с прошлым годом
Источник материала: Onliner
Высокий спрос на новое поколение iPhone вынуждает Apple увеличить объемы выпуска смартфонов. По данным ресурса
В эти 96 миллионов смартфонов войдут как iPhone 12, так и прошлый iPhone 11 вместе с бюджетным iPhone SE второго поколения. Всего же Apple собирается выпустить за следующий год 230 миллионов iPhone — в эту цифру включены и смартфоны следующего поколения, которые представят только осенью.
Одна из компаний по поставке компонентов для iPhone отметила, что в новой линейке спрос на iPhone 12 Pro и Pro Max превысил ожидания, iPhone 12 «попал» в прогнозы аналитиков, а iPhone 12 mini пока не оправдывает возложенных ожиданий.
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G90T, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
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Высокий спрос на новое поколение iPhone вынуждает Apple увеличить объемы выпуска смартфонов. По данным ресурса Nikkei Asia, в первой половине следующего года объем...
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