Apple на 30% увеличит производство iPhone по сравнению с прошлым годом

Источник материала: Onliner

Высокий спрос на новое поколение iPhone вынуждает Apple увеличить объемы выпуска смартфонов. По данным ресурса Nikkei Asia , в первой половине следующего года объем производства iPhone составит 96 миллионов экземпляров — это на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В эти 96 миллионов смартфонов войдут как iPhone 12, так и прошлый iPhone 11 вместе с бюджетным iPhone SE второго поколения. Всего же Apple собирается выпустить за следующий год 230 миллионов iPhone — в эту цифру включены и смартфоны следующего поколения, которые представят только осенью.

Одна из компаний по поставке компонентов для iPhone отметила, что в новой линейке спрос на iPhone 12 Pro и Pro Max превысил ожидания, iPhone 12 «попал» в прогнозы аналитиков, а iPhone 12 mini пока не оправдывает возложенных ожиданий.