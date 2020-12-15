ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

С момента водного ЧП в «Новой Боровой» прошел месяц. Кто-то ведет расследование?

15.12.2020 17:15 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Ровно месяц назад в «Новой Боровой» произошло коммунальное ЧП, в результате которого микрорайон на несколько дней остался без воды, а потом частично и без отопления. В местной школе отменили занятия, о случившемся высказался председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, а затем и Александр Лукашенко, многие минчане решили помочь соседям и стали развозить воду нуждающимся. Несмотря на масштаб происшествия и предположения о намеренном повреждении системы, о произошедшем довольно быстро забыли. Информации о возбуждении уголовного дела не было, о каких-то проверках — тоже. Мы обратились в «Водоканал», МВД, Следственный комитет и Прокуратуру с вопросами о том, что было сделано за прошедший месяц.

Предположение о причинах выхода из строя системы появилось на второй день после произошедшего. Telegram-канал «Минск.Официально» со ссылкой на «Минскводоканал» дал короткий комментарий о происходящем: сломалась запорная арматура, рассматривается версия умышленного повреждения. Пожалуй, после этого никаких подробностей случившегося не озвучивалось. Информации о проверках или возбуждении уголовного дела до сих пор не было, хотя столь масштабные неполадки случаются нечасто, тем более если речь идет об умышленном вмешательстве в работу системы подачи воды.

Похоже, нет дела и сейчас: получить ответы о ходе дела нам, к сожалению, так и не удалось.

  • В пресс-службе «Водоканала» нам ответили, что информацией о ходе дела не располагают.
  • В Генпрокуратуре — что ни в одном из подразделений такого дела не нашли.
  • В УВД Минской области все же нашли заявление о том, что в микрорайоне пропадала вода. Оно было передано в «Водоканал» для устранения проблемы. Что же касается испорченного оборудования, то никаких жалоб милиционеры не получали, а потому проверка не проводилась. Минская милиция по этой нити тоже никуда не вышла.
  • Из Следственного комитета пришли похожие ответы: в пресс-службе Минской области заявили, что информации по данному делу нет. И в Минске таких материалов не нашли. Начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Сергей Кабакович тоже заявил, что информации об инциденте у него нет.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ровно месяц назад в «Новой Боровой» произошло коммунальное ЧП, в результате которого микрорайон на несколько дней остался без воды, а потом частично и без...
 
Новости дня
Новости разные
 
Оппозиция анонсировала планы экономического давления на режим Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика