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Погода в СНГ: в Бишкек пришли морозы, в Ереване – дождь и туман
15.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Небольшой снег, гололед и температура воздуха до минус четырех. В Москве коммунальные службы продолжают
В Кыргызстане аномально холодно. В Бишкеке днем – минус 10, ночью температура воздуха опустится до 15 градусов. Смог в столице не рассеивается с прошлой недели. Потепление синоптики прогнозируют лишь к концу недели. Однако все это не мешает городским властям создавать новогоднюю атмосферу. На центральных улицах и возле муниципальных зданий устанавливают елки. Владельцы кафе и ресторанов также украшают свои заведения.
Сибирский антициклон, который принес в Казахстан морозы, отступает. На смену придет фронтальный циклон с осадками, усилением ветра, низовой метелью и повышением температуры. В четырех регионах объявлено штормовое предупреждение: в Западно-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областях. В Алматы днем минус 7 градусов.
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В Бишкеке днем – минус 10, ночью температура воздуха опустится до 15 градусов. Смог в столице не рассеивается с прошлой недели.
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