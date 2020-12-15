Погода в СНГ: в Бишкек пришли морозы, в Ереване – дождь и туман

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Небольшой снег, гололед и температура воздуха до минус четырех. В Москве коммунальные службы продолжают расчистку дорог после ночных осадков . О погоде в странах Содружества – в материале телеканала «МИР 24».

В Кыргызстане аномально холодно. В Бишкеке днем – минус 10, ночью температура воздуха опустится до 15 градусов. Смог в столице не рассеивается с прошлой недели. Потепление синоптики прогнозируют лишь к концу недели. Однако все это не мешает городским властям создавать новогоднюю атмосферу. На центральных улицах и возле муниципальных зданий устанавливают елки. Владельцы кафе и ресторанов также украшают свои заведения.

Сибирский антициклон, который принес в Казахстан морозы, отступает. На смену придет фронтальный циклон с осадками, усилением ветра, низовой метелью и повышением температуры. В четырех регионах объявлено штормовое предупреждение: в Западно-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областях. В Алматы днем минус 7 градусов.



В такую погоду спасатели не рекомендуют ходить в горы без специального снаряжения и экипировки. В выходные молодой человек отправился на пик Титова и не успел спуститься до наступления темноты. О своем местонахождении он сообщил, но когда отряд спасателей его обнаружил, помочь ему уже не смогли.



В Душанбе облачно, местами небольшой снег. Температура днем до плюс трех градусов. В целом по стране сохранятся туман и угроза схода лавин и камнепадов. Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан просит граждан воздержаться от передвижения по горным участкам дорог, проведения сельскохозяйственных работ, заготовки дров и охоты в горах. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим, не совершать перестроения и не обгонять другие машины.



В армянской столице моросит, воздух днем прогреется до 9 градусов. В горных регионах страны синоптики обещают осадки в виде снега. Такая погода в республике продержится до середины недели, а уже к выходным обещают солнце.



От двух градусов мороза до трех тепла ожидается сегодня в Беларуси. На большей части территории страны – туман, на дорогах – гололед.



В белорусских лесхозах начали собирать урожай: шишки ели, сосны и лиственницы. Это делают только вручную. Затем специальная техника «раскрывает» шишку и «обескрыливает» семена. В этом году в Беларуси заготовят и переработают больше 1200 тонн «зимнего сырья». Из тонны еловых шишек получается 20 килограммов семян, из сосновых – 15.