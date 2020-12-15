Главу Ассоциации журналистов Бастунца вызвали на допрос в СК

Председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец вызван 16 декабря в Следственный комитет на допрос по уголовному делу.



Фото: rada.vision

«Андрея Бастунца вызывают на допрос к 10:00 утра в качестве свидетеля по уголовному делу, заведенному по ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь)», — сообщает пресс-служба БАЖ.

С чем может быть связан вызов на допрос, Бастунец не знает.

ОО «Белорусская ассоциация журналистов» — добровольное, негосударственное, непартийное объединение граждан, которые занимаются профессиональной журналистской деятельностью или содействуют ее развитию. Как отмечает пресс-служба, в последние месяцы в рамках уставной деятельности БАЖ оказывает помощь членам ассоциации, чьи права нарушаются.

Андрей Бастунец является членом основного состава Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса, созданного в августе по инициативе экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Репрессии коснулись всех членов президиума и большинства членов основного состава КС — многие из них попали под уголовное преследование, были задержаны или вынужденно уехали за границу.