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Главу Ассоциации журналистов Бастунца вызвали на допрос в СК

15.12.2020 17:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец вызван 16 декабря в Следственный комитет на допрос по уголовному делу.

Главу Ассоциации журналистов Бастунца вызвали на допрос в СК
Фото: rada.vision

«Андрея Бастунца вызывают на допрос к 10:00 утра в качестве свидетеля по уголовному делу, заведенному по ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь)», — сообщает пресс-служба БАЖ.

С чем может быть связан вызов на допрос, Бастунец не знает.

ОО «Белорусская ассоциация журналистов» — добровольное, негосударственное, непартийное объединение граждан, которые занимаются профессиональной журналистской деятельностью или содействуют ее развитию. Как отмечает пресс-служба, в последние месяцы в рамках уставной деятельности БАЖ оказывает помощь членам ассоциации, чьи права нарушаются.

Андрей Бастунец является членом основного состава Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса, созданного в августе по инициативе экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Репрессии коснулись всех членов президиума и большинства членов основного состава КС — многие из них попали под уголовное преследование, были задержаны или вынужденно уехали за границу.

 
 
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Председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец вызван 16 декабря в Следственный комитет на допрос по уголовному делу.
 
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