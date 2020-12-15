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Политическая логика. Белорусские нефтепродукты могут не доехать до Литвы
Источник материала: Навiны
Беларусь приостанавливает экспорт нефтепродуктов через Литву. Латвийское направление пока остается задействованным.
«Белорусская нефтяная компания» (БНК) временно приостанавливает перевалку нефтепродуктов через терминал литовской компании Klaipedos nafta (KN) в порту Клайпеды.
«Реализованные ранее нефтепродукты продолжат перевалку в Клайпеде», —
В Klaipedos nafta оценили вероятность того, что в будущем белорусские грузы не будут отправлены в Литву, как достаточно реальную. Компания готовится к различным сценариям ведения бизнеса в 2021 году.
«Судя по экономическим аргументам, инфраструктура в Клайпеде наиболее благоприятна для экспорта, а при необходимости и импорта белорусских нефтепродуктов. В настоящее время мы работаем с клиентами в Беларуси на постоянной основе, на ближайшее время запланированы грузы. Однако мы понимаем, что решения клиентов, скорее всего, будут продиктованы не экономической, а политической логикой, которую мы не можем контролировать», —
Ранее Александр Лукашенко грозился отказаться от услуг портов Литвы, Латвии и Эстонии в ответ на принятые этими странами санкции в отношении официального Минска.
Через порты Балтии Беларусь ежегодно поставляет около 6 млн тонн нефтепродуктов. Эти объемы белорусские власти теоретически не против переваливать через российские порты, но прибыльность таких поставок раньше была ниже по сравнению с отгрузками через страны Балтии,
Но целиком уходить из балтийских портов в Беларуси, похоже, пока не собираются. Еще один экспортер белорусских нефтепродуктов «Новая нефтяная компания» (ННК) заключила долгосрочные контракты на поставки 1,2 млн тонн новополоцкого мазута с перевалкой через порты Латвии и Эстонии.
«Через Прибалтику продукты как ехали, так и едут», — сказал собеседник в нефтяной отрасли Беларуси.
Основные объемы мазута, как ожидается, будут идти через рижский терминал B.L.B. Baltic Terminal. Этот терминал принадлежит трейдеру Tintrade, который связываются с эстонским бизнесменом Алексеем Чульцом. Чульца же
В перспективе, как рассказали собеседники в нефтяной отрасли, в сфере экспорта белорусских нефтепродуктов вероятно разделение интересов. БНК возьмет на себя поставки светлых нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо), которые в основном поставляются в близлежащие страны по железной дороге. ННК же будет отвечать за экспорт темных нефтепродуктов (мазут, вакуумный газойль), которые идут по морю.
Последнее время Беларусь ежегодно по всем направлениям экспортировала порядка 10-12 млн тонн нефтепродуктов. В 2019 году на таких поставках было заработано 5,2 млрд долларов.
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В Беларуси заявили, что пока не будут поставлять нефтепродукты через порт в Клайпеде.
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