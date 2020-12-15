Политическая логика. Белорусские нефтепродукты могут не доехать до Литвы

Беларусь приостанавливает экспорт нефтепродуктов через Литву. Латвийское направление пока остается задействованным.



Нефтяной терминал в порту Клайпеды. Фото atviraklaipeda.lt

«Белорусская нефтяная компания» (БНК) временно приостанавливает перевалку нефтепродуктов через терминал литовской компании Klaipedos nafta (KN) в порту Клайпеды.

«Реализованные ранее нефтепродукты продолжат перевалку в Клайпеде», — сообщили в литовской компании. Заключение же новых контрактов остается под вопросом.

В Klaipedos nafta оценили вероятность того, что в будущем белорусские грузы не будут отправлены в Литву, как достаточно реальную. Компания готовится к различным сценариям ведения бизнеса в 2021 году.

«Судя по экономическим аргументам, инфраструктура в Клайпеде наиболее благоприятна для экспорта, а при необходимости и импорта белорусских нефтепродуктов. В настоящее время мы работаем с клиентами в Беларуси на постоянной основе, на ближайшее время запланированы грузы. Однако мы понимаем, что решения клиентов, скорее всего, будут продиктованы не экономической, а политической логикой, которую мы не можем контролировать», — отметил коммерческий директор KN Миндаугас Навикас.

Ранее Александр Лукашенко грозился отказаться от услуг портов Литвы, Латвии и Эстонии в ответ на принятые этими странами санкции в отношении официального Минска.

Через порты Балтии Беларусь ежегодно поставляет около 6 млн тонн нефтепродуктов. Эти объемы белорусские власти теоретически не против переваливать через российские порты, но прибыльность таких поставок раньше была ниже по сравнению с отгрузками через страны Балтии, сообщало ценовое агентство Argus. В Беларуси рассчитывают, что российские терминалы предложат условия не хуже Клайпеды.

Но целиком уходить из балтийских портов в Беларуси, похоже, пока не собираются. Еще один экспортер белорусских нефтепродуктов «Новая нефтяная компания» (ННК) заключила долгосрочные контракты на поставки 1,2 млн тонн новополоцкого мазута с перевалкой через порты Латвии и Эстонии.

«Через Прибалтику продукты как ехали, так и едут», — сказал собеседник в нефтяной отрасли Беларуси.

Основные объемы мазута, как ожидается, будут идти через рижский терминал B.L.B. Baltic Terminal. Этот терминал принадлежит трейдеру Tintrade, который связываются с эстонским бизнесменом Алексеем Чульцом. Чульца же называют партнером белорусского бизнесмена Николая Воробья. Последний через подконтрольные структуры владеет основным пакетом акций ННК. Tintrade уже покупала темные нефтепродукты через рижский B.L.B. Baltic Terminal.

В перспективе, как рассказали собеседники в нефтяной отрасли, в сфере экспорта белорусских нефтепродуктов вероятно разделение интересов. БНК возьмет на себя поставки светлых нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо), которые в основном поставляются в близлежащие страны по железной дороге. ННК же будет отвечать за экспорт темных нефтепродуктов (мазут, вакуумный газойль), которые идут по морю.

Последнее время Беларусь ежегодно по всем направлениям экспортировала порядка 10-12 млн тонн нефтепродуктов. В 2019 году на таких поставках было заработано 5,2 млрд долларов.