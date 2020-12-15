(в)Рунет: «Прямо сейчас флаг русофобов становится символом белорусского Сопротивления»

Источник материала: Салiдарнасць

В рамках проекта «(в)Рунет – о выборах в Беларуси» изучаем свежие публикации в российской прессе и на пропагандистских ресурсах.





Одна из главных тем в российских СМИ — интервью Светланы Тихановской The New Yorker на фоне ее визита в Берлин.

«Проиграла войну», пишет о Светлане Тихановской Газета.ru. Издание утверждает, что экс-кандидат в президенты «потребовала от Германии помочь народу республики, который протестует против главы государства Александра Лукашенко».

Политолог Дмитрий Болкунец в комментарии Газете.ru высказал мнение, что «у Тихановской недостаточно политического опыта или она, возможно, не очень понимает европейскую политику»:

— Решение белорусского вопроса лежит исключительно внутри страны, а Тихановская не оказывает влияния на протесты в республике и не является их лидером.

«Московский комсомолец» также обсуждает слова Светланы Тихановской о реакции европейских политиков на события в Беларуси. Лидер демократической Беларуси поучает чиновников Евросоюза, пишет издание.

— Ранее ей казалось, что Евросоюз настолько силен, что без проблем сможет помочь противникам Александра Лукашенко. Однако теперь она понимает, что лидеры ЕС могут только высказывать свою обеспокоенность.

В частности, Евросоюз медленно и осторожно ведет свою работу над экономическими санкциями против Беларуси. По словам Тихановской, постепенно она приходит к выводу, что не должна быть благодарной тем, кто ограничивается только словами.





А вот цитата из публикации на Rubaltic.ru:

— «Народный лидер Беларуси» Светлана Тихановская набросилась на лидеров Европы за то, что те только на словах поддерживают белорусскую оппозицию, а на деле не предпринимают ничего, чтобы свергнуть «режим Лукашенко». Устами своей протеже Тихановской возмущение нерешительностью «больших союзников» высказывает руководство Литвы. Европа и впрямь не хочет по-настоящему ввязываться в борьбу за Беларусь и прямо дает понять: эта страна — сфера влияния России.

Проект СОНАР-2050 пишет о «фундаментальной причине продолжения политического кризиса в Беларуси»:

— Ни власть, ни бело-красно-белые оппоненты не могут предложить хорошо проработанный и понятный образ будущего. В СССР строили коммунизм, Дональд Трамп обещал вновь сделать Америку великой. В Беларуси же две идеологии, а точнее политическо-маркетинговые парадигмы, спорят о прошлом.

По мнению автора публикации, «одни предлагают ремейк советской идеологии, соединенный с почти что культом личности», другие «в пантеоне героев пытаются совместить Тадеуша Костюшко, Василя Быкова и династию Радзивиллов».

В конце публикации автор затрагивает тему символики, делая очень смелый вывод:

— И наконец, в стране явный кризис государственной символики. Есть два варианта. Оба политически маркированы, а нужны такие герб, флаг и гимн, которые несут некую общую идею «белорускости» и объединят большую часть населения вне зависимости от политических взглядов. В России большинство признаёт триколор. Его могут использовать и власть, и оппозиция. Беларусь явно нуждается в такой же госсимволике.

Тему символики продолжает телеграм-канал «Русский Демиург», который не соглашается с белорусской пропагандой. Мол, бело-красно-белый флаг вовсе не «фашистский», а русофобский, необандеровский. Автор канала переживает, что из-за последних событий БЧБ может стать народным, сохранив при этом «русофобскую суть»

(в)Рунет: «Впереди очень непростой год для Лукашенко и соратников»