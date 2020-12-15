Председателя БАЖ вызывают на допрос по делу о причинении вреда нацбезопасности

Источник материала: Ежедневник

Центральный аппарат Следственного комитета вызвал на допрос 16 декабря председателя Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца, сообщает сайт БАЖ.

Андрея Бастунца вызывают на допрос в 10 утра в качестве свидетеля по уголовному делу, заведенному по статье 361 Уголовного кодекса (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).

Об этом главе БАЖ по телефону сообщил следователь. С чем может быть связан вызов, Андрей Бастунец не знает.

Белорусская ассоциация журналистов — добровольное, негосударственное, непартийное объединение граждан, которые занимаются профессиональной журналистской деятельностью или способствуют ее развитию. Последние месяцы БАЖ помогает членам организации, чьи права массово нарушаются.

