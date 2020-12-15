Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 дек – Sputnik. Продюсер Бари Алибасов решил оставить все свое состояние обезьянке Маше, пишет портал Life.ru .

В начале декабря 73-летний Алибасов был госпитализирован в одну из московских больниц с низким давлением. Одной из версий резкого ухудшения самочувствия называлась передозировка препаратом "Виагра". В окружении продюсера предположили, что именно обезьяна Маша, играя, могла перемешать таблетки, что привело к отравлению.

По информации СМИ, помощники Алибасова уже занялись подготовкой необходимых документов. По словам адвоката продюсера Романа Кандаурова, вопрос наследования имущества продюсера в пользу макаки требует значительной проработки.

"В настоящее я совместно с Бари Каримовичем прорабатываю алгоритм обеспечения достойного существования обезьяны продюсера в случае его кончины. Механизм возложения обязанностей по содержанию домашнего животного на исполнителя завещания (душеприказчика) предусмотрен гражданским законодательством при условии выделения наследственного имущества для этих целей", - сказал Кандауров.

Он обратил внимание, что обезьяне "будет обеспечен очень достойный уход".

Как отметил PR-директор продюсера Вадим Горжанкин, Алибасов принял такое решение, так как полностью разочаровался в родственниках.