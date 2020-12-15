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После передозировки "Виагрой" Алибасов перепишет завещание на обезьяну

15.12.2020 17:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 дек – Sputnik. Продюсер Бари Алибасов решил оставить все свое состояние обезьянке Маше, пишет портал Life.ru.

© Sputnik / Евгений Одиноков
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В начале декабря 73-летний Алибасов был госпитализирован в одну из московских больниц с низким давлением. Одной из версий резкого ухудшения самочувствия называлась передозировка препаратом "Виагра". В окружении продюсера предположили, что именно обезьяна Маша, играя, могла перемешать таблетки, что привело к отравлению. 

По информации СМИ, помощники Алибасова уже занялись подготовкой необходимых документов. По словам адвоката продюсера Романа Кандаурова, вопрос наследования имущества продюсера в пользу макаки требует значительной проработки. 

"В настоящее я совместно с Бари Каримовичем прорабатываю алгоритм обеспечения достойного существования обезьяны продюсера в случае его кончины. Механизм возложения обязанностей по содержанию домашнего животного на исполнителя завещания (душеприказчика) предусмотрен гражданским законодательством при условии выделения наследственного имущества для этих целей", - сказал Кандауров. 

Он обратил внимание, что обезьяне "будет обеспечен очень достойный уход". 

Как отметил PR-директор продюсера Вадим Горжанкин, Алибасов принял такое решение, так как полностью разочаровался в родственниках. 

 
Теги: Минск
 
 
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