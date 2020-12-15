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После передозировки "Виагрой" Алибасов перепишет завещание на обезьяну
15.12.2020 17:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 дек – Sputnik. Продюсер Бари Алибасов решил оставить все свое состояние обезьянке Маше, пишет портал
© Sputnik / Евгений Одиноков
В начале декабря 73-летний
По информации СМИ, помощники Алибасова уже занялись подготовкой необходимых документов. По словам адвоката продюсера Романа Кандаурова, вопрос наследования имущества продюсера в пользу макаки требует значительной проработки.
"В настоящее я совместно с Бари Каримовичем прорабатываю алгоритм обеспечения достойного существования обезьяны продюсера в случае его кончины. Механизм возложения обязанностей по содержанию домашнего животного на исполнителя завещания (душеприказчика) предусмотрен гражданским законодательством при условии выделения наследственного имущества для этих целей", - сказал Кандауров.
Он обратил внимание, что обезьяне "будет обеспечен очень достойный уход".
Как отметил PR-директор продюсера Вадим Горжанкин, Алибасов принял такое решение, так как полностью разочаровался в родственниках.
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