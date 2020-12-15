С 1 января зарядки для электромобилей станут платными

Источник материала: Tut.by

С 1 января 2021 года владельцы электромобилей будут оплачивать зарядку на станциях Malanka. Стоимость 1 кВт на станциях постоянного тока (быстрые ЭЗС) составит 39 копеек, на станциях переменного тока (медленные) — 29 копеек. Оплатить заряд можно будет с помощью мобильного приложения Malanka, которое в тестовом режиме уже работает несколько месяцев.



Фото: Белоруснефть

После введения платы электротопливо в нашей стране будет в 2 раза дешевле бензина. Зарядка электрокара на 100 километров обойдется электромобилистам порядка 6 рублей, в зависимости от типа заряда. Автомобиль с ДВС потратит на преодоление такого же расстояния около 10 литров топлива, что составит 18−20 рублей.

Заместитель генерального директора ПО «Белоруснефть» Андрей Котик напомнил, что зарядка электромобилей в Беларуси была бесплатной с 2014 года, с момента появления первых ЭЗС.

— Так долго бесплатными станции не были ни в одной стране мира. Но даже с вводом тарифа стоимость зарядки будет самой низкой в Европе. Такой цена на электричество останется благодаря в том числе и введению в эксплуатацию белорусской АЭС. Сегодня на отдельных ЭЗС в столице в день заряжается до 10 автомобилей, что близко к стандартным значениям и говорит о том, что мы готовы переходить на новый этап работы.