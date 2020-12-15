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Посмотрите, как прошло полное затмение Солнца
Источник материала: Tut.by
В понедельник, 14 декабря,
Лунная тень вступила на Землю в 17.32 по минскому времени в центральной зоне Тихого океана и покинула ее в 20.53 к западу от побережья Намибии. Ее ширина на земной поверхности составила 90 километров.
РБК
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Полное солнечное затмение наблюдали жители части Чили и севера Аргентины. Частные фазы затмения были видны из Южной Америки, Полинезии, Антарктиды и Африки.
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