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Посмотрите, как прошло полное затмение Солнца

15.12.2020 17:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В понедельник, 14 декабря, наступило полное затмение Солнца — правда, увидеть его получилось не у всех.

Лунная тень вступила на Землю в 17.32 по минскому времени в центральной зоне Тихого океана и покинула ее в 20.53 к западу от побережья Намибии. Ее ширина на земной поверхности составила 90 километров.

РБК добавляет: полное солнечное затмение наблюдали жители части Чили и севера Аргентины. Частные фазы затмения были видны из Южной Америки, Полинезии, Антарктиды и Африки. Солнечная корона — напоминает огненное кольцо — была видна невооруженным глазом.










 
 
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Полное солнечное затмение наблюдали жители части Чили и севера Аргентины. Частные фазы затмения были видны из Южной Америки, Полинезии, Антарктиды и Африки.
 
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