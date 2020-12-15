Посмотрите, как прошло полное затмение Солнца

Источник материала: Tut.by

В понедельник, 14 декабря, наступило полное затмение Солнца — правда, увидеть его получилось не у всех.

Лунная тень вступила на Землю в 17.32 по минскому времени в центральной зоне Тихого океана и покинула ее в 20.53 к западу от побережья Намибии. Ее ширина на земной поверхности составила 90 километров.

РБК добавляет : полное солнечное затмение наблюдали жители части Чили и севера Аргентины. Частные фазы затмения были видны из Южной Америки, Полинезии, Антарктиды и Африки. Солнечная корона — напоминает огненное кольцо — была видна невооруженным глазом.



































