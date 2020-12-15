В Беларуси стартовал прием заказов на «каблучок» Citroen Berlingo калужской сборки

Источник материала: Tut.by

Импортер Citroen в Беларуси (компания «ПарадАвто») объявил цены на грузовой фургон Berlingo, выпуск которого налажен на заводе ПСМА в Калуге.





Напомним, что там же с недавнего времени выпускается и родственный Peugeot Partner , причем в обоих случаях речь идет не о новом поколении машин на платформе EMP2 (в Европе их показали еще летом 2018 года), а предыдущем.

В Беларуси Berlingo российской сборки будет предлагаться в двух вариантах длины кузова. Версия M позволяет перевозить грузы объемом до 3,3 м³ и длиной до 1,8 м. В версии L полезный объем составляет до 3,7 м³, а погрузочная длина — 2,05 м. При этом, за счет складывающегося сиденья пассажира полезный объем может быть увеличен до 4,1 м³, а погрузочная длина — до 3,25 м. Двигателей на выбор предусмотрено два, оба объемом 1,6 л — дизель мощностью 90 л.с. и 115-сильный бензиновый агрегат, в паре с которыми идет только 5-ступенчатая «механика».

Единственная комплектация (вне зависимости от выбранной длины кузова) располагает центральным замком с управлением на ключе, дневными ходовыми огнями, ESP и системой распределения тормозных усилий, системой помощи при начале движения на склоне, фронтальной подушкой безопасности водителя и люком для длинномеров. Также предусмотрены защита картера двигателя, увеличенная емкость бачка омывателя и АКБ (70 Ач) и усиленная подвеска (дорожный просвет равен 175 мм). Прием заказов уже стартовал — цены начинаются от 49 900 рублей за бензиновую версию и от 50 900 рублей за дизельную.

Также во втором квартале 2021 года ожидается появление на нашем рынке пассажирской версии Berlingo Multispace.