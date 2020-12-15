Как самому оценить тяжесть травмы после падения на льду? Травматолог дает несколько простых советов

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Гололедная травма чаще всего связана с тем, что люди не умеют группироваться или выбирают не подходящую для погоды обувь, рассказывает врач-травматолог Иван Разуванов. После какого падения точно стоит провериться в больнице?



Иван РазувановВрач травматолог-ортопед высшей категории медицинского центра «Кравира»

— Гололедная травма — это, как правило, падение с высоты человеческого роста из-за потери равновесия на скользкой поверхности.

Это может быть связано с выбором зимней обуви — без ребристой подошвы или «зимнего» рисунка на ней, с высоким каблуком. Также травмы случаются и из-за невнимательности, когда человек не смотрит, куда ступает. При падении часто не умеют группироваться: вместо этого рефлекторно выбрасывают руку в сторону, пытаясь на нее опереться, падают навзничь и ударяются затылком. А это самое небезопасное! Надо защищать голову руками, а в идеале — руки прижимать к туловищу и падать на бок.

Гололедная травма обычно связана с повреждением рук, ног, головы или копчика с позвоночником. При падениях на руку страдает кисть, запястье, локоть и предплечье. Есть ряд типичных повреждений: перелом лучевой кости в типичном месте, повреждение костей запястья, предплечья и кисти, переломы костей, образующих локтевой и плечевой суставы.

На ноге повреждается голеностоп (часто это повреждения лодыжек), колено (повреждения связок, менисков и даже переломы в области костей, образующих коленный сустав). Также может страдать тазобедренный сустав, особенно у людей старше 60 лет. Из-за хрупкости костей они серьезно рискуют получить перелом верхнего конца бедренной кости, шейки бедра и др.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Опасны падения и удары головой. Часто человек не успел сгруппироваться и упал навзничь — ударился затылком. Тут могут быть как простые ушибы, так и серьезные повреждения костей черепа и различные внутричерепные травмы, которые могут потребовать даже хирургического вмешательства. При таких падениях может повреждаться и шейных отдел позвоночника.

Повреждение копчика и нижних отделов поясничных позвонков связано с падением «на пятую точку». И привести может к переломам и ушибам, которые сопровождаются сильным болевым синдромом. У людей с избыточным весом, с неуверенной из-за каких-либо заболеваний походкой могут быть даже переломы поясничных позвонков.

Как оценить свое состояние?

Если вы упали, ни в коем случае нельзя резко вставать. Сперва оцените ситуацию, прочувствуйте, что болит. Если боль в ноге или руке, нужно попробовать не спеша пошевелить пальцами или близлежащим к источнику боли суставом. Если особой боли нет, вы чувствуете себя нормально — можно тихонько вставать и дальше проверять, можете ли вы пошевелить всей рукой, полноценно ступить на ногу и т.д. Если да, то можно добраться домой.

Если боль острая, вы лежа не можете почувствовать ногу или руку, не можете двигать конечностью — позовите на помощь прохожих, вызовите скорую помощь и, опять же, не пытайтесь резко вставать. Имейте в виду, вам подойдет не любая больница — а та, где оказывают помощь нужного профиля: как минимум, понадобится рентгенография для оценки состояния.



Фото: Алексей Смык, TUT.BY

Травма головы — отдельная тема: если вы ударились затылком — лучше поехать в больницу и выполнить обследование. Кровоподтеки пройдут, но можно пропустить внутричерепные повреждения — и сотрясение мозга, и переломы черепа, если, например, вы резко ударились о бордюр. Сразу вы можете ничего не почувствовать (мы называем это «светлым промежутком»), но через какое-то время потерять сознание и состояние может стать критическим.

Как лечиться дома?

При незначительных болевых проявлениях после падения может быть период самодиагностики — день-два, проведенных дома. По возвращении домой можно снять одежду и оценить внешнее состояние: наличие синяков — это нормально, если при этом конечности двигаются без острой боли. Дома к месту травмирования — ноге или руке — можно приложить холод, сделать тугую или косыночную (для руки) повязку. Обеспечить конечности на время покой.

Но если боль не проходит, усиливается — надо не затягивать с осмотром врача.

Важно обратить внимание на детей: у них бывают так называемые «детские переломы», при которых ломаются ростковые зоны с участием хрящевых структур, они могут почти никак себя не проявлять — болит и болит, а потом через несколько дней выясняется, что ребенок ходил с переломом.

Список больниц и поликлиник, где в Минске принимают пациентов с травмами, можно найти здесь .