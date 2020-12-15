Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

БЕЛТА

«Мы уже сейчас начинаем видеть результаты тех ограничений, которые были введены ранее. С 21.00 31 декабря до 5.00 4 января вводится непрерывный комендантский час», - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Турция введет непрерывный комендантский час с 31 декабря по 4 января При этом ранее, в декабре, власти Турции уже ввели комендантский час с 21 часа вечера.

Как отметил турецкий лидер, действие новых ограничений будет длиться с 21 часа 31 декабря до пяти часов 4 января.При этом ранее, в декабре, власти Турции уже ввели комендантский час с 21 часа вечера до пяти часов утра. Эти ограничения не распространялись на работников сферы здравоохранения, сельского хозяйства, снабжения, а также некоторых промышленных предприятий.