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Турция введет непрерывный комендантский час с 31 декабря по 4 января

15.12.2020 17:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Турция введет непрерывный комендантский час с 31 декабря по 4 января
Иллюстративное фото
Власти Турции приняли решение о введении в стране с 31 декабря комендантского часа. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает БЕЛТА.

Как отметил турецкий лидер, действие новых ограничений будет длиться с 21 часа 31 декабря до пяти часов 4 января.

«Мы уже сейчас начинаем видеть результаты тех ограничений, которые были введены ранее. С 21.00 31 декабря до 5.00 4 января вводится непрерывный комендантский час», - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.


При этом ранее, в декабре, власти Турции уже ввели комендантский час с 21 часа вечера до пяти часов утра. Эти ограничения не распространялись на работников сферы здравоохранения, сельского хозяйства, снабжения, а также некоторых промышленных предприятий.
 
 
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При этом ранее, в декабре, власти Турции уже ввели комендантский час с 21 часа вечера.
 
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