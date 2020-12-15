Источник материала: UDF



Фото: ОНТ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сыро и туманно: прогноз погоды на 16 декабря В среду будет облачно. Ночью без существенных осадков.

Предстоящей ночью погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, а днем скажется влияние атмосферного фронта, который смещается с Западной Европы. В результате небо будет затянуто плотными облаками, пройдут осадки.В среду будет облачно. Ночью без существенных осадков, а днем в основном в Витебской и Гродненской областях – мокрый снег и дождь. Влажность до 100%. Будет сгущаться туман, видимость до полукилометра. На дорогах гололедица. Ветер – южный, ночью – слабый, днем –умеренный. Атмосферное давление ночью не изменится, днем будет слабо падать.Утром на столбиках термометров – от 0°С по западу до -3°С по северо-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5°С прохладнее. Днем по западу будет уже небольшой плюс. А в восточных регионах по-прежнему сохранятся 2-3°С мороза. К вечеру по западу температура существенно не изменится: 1-2°С тепла. А по востоку сохранится небольшой минус.До выходных метеоусловия существенно не изменятся. Сохранится влияние атмосферного фронта, днем погоду обусловит область повышенного атмосферного давления. В четверг ночью и утром, в пятницу днем в большинстве районов – мокрый снег с дождем. Температура ночью – от -4°С до +2°С, днем – -1°С…+4°С.