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Сыро и туманно: прогноз погоды на 16 декабря

15.12.2020 17:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Сыро и туманно: прогноз погоды на 16 декабря
Фото: ОНТ
Если прошлая неделя ознаменовалась началом зимы: установились морозы, выпал снег и водоемы покрылись льдом, то теперь в нашу страну устремился теплый атлантический воздух. В ближайшие дни будет сыро и туманно.

Предстоящей ночью погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, а днем скажется влияние атмосферного фронта, который смещается с Западной Европы. В результате небо будет затянуто плотными облаками, пройдут осадки.

В среду будет облачно. Ночью без существенных осадков, а днем в основном в Витебской и Гродненской областях – мокрый снег и дождь. Влажность до 100%. Будет сгущаться туман, видимость до полукилометра. На дорогах гололедица. Ветер – южный, ночью – слабый, днем –умеренный. Атмосферное давление ночью не изменится, днем будет слабо падать.

Утром на столбиках термометров – от 0°С по западу до -3°С по северо-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5°С прохладнее. Днем по западу будет уже небольшой плюс. А в восточных регионах по-прежнему сохранятся 2-3°С мороза. К вечеру по западу температура существенно не изменится: 1-2°С тепла. А по востоку сохранится небольшой минус.

До выходных метеоусловия существенно не изменятся. Сохранится влияние атмосферного фронта, днем погоду обусловит область повышенного атмосферного давления. В четверг ночью и утром, в пятницу днем в большинстве районов – мокрый снег с дождем. Температура ночью – от -4°С до +2°С, днем – -1°С…+4°С.
 
 
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В среду будет облачно. Ночью без существенных осадков.
 
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