ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Марина Адамович в Европарламенте: Белорусское общество ждет расширения санкций

15.12.2020 17:35 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Марина Адамович в Европарламенте: Белорусское общество ждет расширения санкций

  • 15.12.2020, 17:18
  • 1,329
Марина Адамович в Европарламенте: Белорусское общество ждет расширения санкций
Марина Адамович

Ни один цент не должен попасть к режиму.

Сегодня в Брюсселе вручается премия Сахарова. В этом году лауреатом премии стала белорусская оппозиция. Марина Адамович, которая получала премию за своего супруга, лидера белорусской оппозиции и политзаключенного Николая Статкевича, призвала Евросоюз к более жестким санкциям против режима Лукашенко, сообщает «Белсат».

«Я здесь не первый раз. Благодарю Европарламент за его позицию от своего имени и имени всех политзаключенных. Но поддержки много не бывает. В 2010 году санкции были введены уже через месяц и были более широкими. Белорусское общество ждет расширения санкций. Больше ни один цент не должен попасть к режиму. Необходима поддержка в лоббировании помощи политзаключенным. Я очень надеюсь, что ЕП другом свободной Беларуси», – сказала Марина Адамович в своем выступлении.

Премия «За свободу мысли», названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была учреждена Европейским парламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Старшыню БАЖ выклікаюць на допыт па справе аб шкодзе нацыянальнай бяспецы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика