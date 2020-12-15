Conte опровергает информацию о замене Хижинковой на Утяшеву









- Это не так. Лейсан у нас работает в рамках проекта с Lycra.





Также в «Конте Спа» отдельно подчеркнули, что Утяшева не является новым лицом бренда. Она просто задействована как инфлюэнсер в соцсетях и в целом в медийной кампании в интернете.





Компания и далее планирует использовать образ Хижинковой на упаковках классических колготок.



