Гарри Погоняйло: Уголовные дела по фактам пыток будут возбуждены во многих странах Европы

Реакция Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, к сожалению, свидетельствует о полном непонимании происходящего или попытке извратить события и представить их как незаконное вмешательство во внутренние дела суверенной Беларуси, заявляет правозащитник.





начала досудебное расследование по делу Максима Хорошина. Генеральная прокуратура Беларуси 9 декабря возмутилась, что Литва использовала институт универсальной юрисдикции и





В открытом письме в адрес Генеральной прокуратуры и МВД представитель Светланы Тихановской по правам человека Гарри Погоняйло обращает внимание ведомств «на юридическую и политическую несостоятельность данной оценки».





«Белорусский партизан» приводит текст письма с незначительными сокращениями.





"Поводом, как усматривается из содержания документа, явилось сообщение Генеральной прокураторы Литовской Республики о начале досудебного расследования по заявлению гражданина Беларуси Максима Хорошина.





По сообщениям СМИ, М. Хорошин, совладелец цветочного магазина, раздавал проходящим мимо девушкам-участницам мирных протестов в г. Минске цветы. Утром 13.10.2020 г. он был жестоко избит сотрудниками ГУБОПиК при задержании, доставлен в Первомайский РУВД г. Минска , где избиение было продолжено, как он сообщает, до «потери им сознания», а оттуда доставлен в больницу.





Находился на излечении 5 дней с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, перелом носа, сотрясение головного мозга.





Через некоторое время он покинул территорию Беларуси, опасаясь преследований, и оказался в Литовской Республике. Там М. Хорошин прошел курс лечения, и попросил у Литовской Республики государственную защиту, в том числе правовую, как беженец.





Литовская сторона официально подтвердила факт возбуждения уголовного дела и проведение первоначальных следственных действий по применению пыток, жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения к Хорошину со стороны представителей правоохранительных органов Беларуси, действовавших в официальном статусе.





Дело расследуется по правилам универсальной уголовной юрисдикции уголовного и процессуального законодательства Литовской Республики.





С другой стороны, реакция Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, к сожалению, свидетельствует о полном непонимании происходящего или попытке извратить события и представить их как незаконное вмешательство во внутренние дела суверенной Беларуси.





Чем бы ни была продиктована представленная Генпрокуратурой позиция, политическими, иными преследуемыми руководством установками, она не может служить оправданием и противоречит конституционному предназначению деятельности надзорного органа.





Однако цель моего обращения не в том, чтобы напомнить и представить правовую суть, инструменты, международные договорные обязательства Беларуси по борьбе с пытками, а также, что в этой связи необходимо делать компетентным органам Беларуси.





Дело в другом.









Общеизвестными стали наблюдаемые в стране систематические случаи применения силовыми структурами непропорциональной силы и жестокости по отношению к участникам мирных акций, приведшие, в том числе, к гибели людей, многих – к лечению в медицинских учреждениях, бегству за границу от преследований и несправедливости.





Органами следствия и прокуратуры Беларуси официально признано о поступлении в последние четыре месяца обращений от более чем 2000 жертв пыток, которым они подверглись при доставлении в отделы милиции, на их территории и в помещениях, в местах содержания (ЦИПы, ИВС, следственные изоляторы и т.п.); о проведении до настоящего времени доследственных проверок, не приведших к возбуждению уголовных дел ни по одному из них.





В то же время против участников избирательной кампании, участников мирных протестов возбуждено около 1000 уголовных дел (часть из которых уже направлены и рассмотрены судами), более 30000 граждан подвергнуты арестам и штрафам за мирное осуществление права выражать свое мнение и права на собрания.





В данном случае хочу обратить внимание лишь на то, что в деле Максима Хорошина Литовская Республика действует в рамках своего национального законодательства, использует своё суверенное право, имеющиеся у неё правовые средства и механизмы, в том числе и в области универсальной уголовной юрисдикции, по борьбе с преступлениями против безопасности человечества.





Как представитель Светланы Тихановской по правам человека в Беларуси (действую в индивидуальном качестве), как юрист, уже много лет продвигающий идею применения универсальной уголовной юрисдикции, которой обладают многие страны, в том числе Западной Европы, Российская Федерация, Украина, иные постсоветские государства, хочу вас заверить, что

такие дела, как дело Максима Хорошина, будут возбуждены в скором времени в той же Литовской Республике, в Украине, в Республике Польша, в Германии, в Нидерландах, в Бельгии

(возможно, в Швейцарии, где находится один из подозреваемых по делу об исчезновении Ю. Захаренко, В. Гончара А. Красовского, Д. Завадского), то есть там, где находятся потерпевшие, их родственники, возможно – подозреваемые (обвиняемые).





В рамках национальных и межгосударственных обязательств будут использованы договоры об оказании юридической (правовой) помощи по уголовным, гражданским и административным делам, о выдаче (экстрадиции) и другие.





Невыполнение этих обязательств, к примеру, белорусской стороной, может повлечь применение соответствующих санкций, потере имиджа государства, как ненадёжного партнёра, односторонние ответные меры в рамках международных договоров и т.п.





Хочу обратить внимание на то, что аналогичные возможности и средства есть и в национальном законодательстве Республики Беларусь. Но власти Беларуси демонстрируют нашим гражданам и международному сообществу, обеспокоенному происходящим, полное пренебрежение и бездействие (а по поводу реакции на действия литовских властей, простите, очередную глупость).

Давно и для всех стало аксиомой: обеспечение прав человека, их защита от массовых и систематических нарушений – это не только внутреннее дело государства, но и международного сообщества в целом,

а значит, стран и народов, использующих механизмы ООН, её структуры, договорные и внедоговорные органы, правительства, региональные институты, межгосударственные образования для продвижения идей в области прав человека, его достоинства, гуманное и справедливое отношение, без войн и насилия.





Вы же продолжаете использовать затертую до дыр ещё в советские времена концепцию невмешательства во внутренние дела. Видимо, у вас пальцы уже болят от отписок на обращения наших граждан, а также из УВКПЧ, от профильных спецдокладчиков ООН, международных правозащитных и иных организаций.









Ваша позиция выглядит абсолютно неконструктивной, разрушительной, умножающей наши беды, потерю ориентиров на благоприятный исход дела, которому вы обязаны и должны служить.





Мне прискорбно, что мы ходили по одним коридорам альма-матер, получили образование, но по-разному понимаем служение Отечеству и народу – профессиональное, честное и достойное.





Оно явно с вашей стороны не отвечает национальным интересам и безопасности Беларуси, и уже привело к изоляции страны, ее политическому и экономическому краху. Думаю, что вы понимаете, это преступное поведение. Мне жаль вас, Господа.





Надеюсь на исправление ситуации в пределах компетенции каждого и получение ответа в установленные законом сроки", - пишет Гарри Погоняйло.