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На Орловской оборвалась контактная сеть. Упавшие провода повредили два автомобиля

15.12.2020 17:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оборвавшиеся троллейбусные провода повредили два автомобиля. Об этом сообщили в ГАИ Минска.

Инцидент произошел днем 15 декабря на улице Орловской вблизи проспекта Победителей. По информации инспекторов, здесь произошел обрыв контактной сети, в результате которого Lexus и Mercedes получили механические повреждения. Пострадавших нет.

Как сообщили в «Минсктрансе», с 14.19 из-за повреждения контактной сети произошла остановка движения троллейбусов в обоих направлениях. До 16.30 их движение было организовано по другим маршрутам.

 
Теги: Минск
 
 
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C 14.19 до 16.30 из-за повреждения контактной сети произошла остановка движерния троллейбусов в обоих направлениях.
 
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