На Орловской оборвалась контактная сеть. Упавшие провода повредили два автомобиля

Источник материала: Tut.by

Оборвавшиеся троллейбусные провода повредили два автомобиля. Об этом сообщили в ГАИ Минска.

Инцидент произошел днем 15 декабря на улице Орловской вблизи проспекта Победителей. По информации инспекторов, здесь произошел обрыв контактной сети, в результате которого Lexus и Mercedes получили механические повреждения. Пострадавших нет.

Как сообщили в «Минсктрансе», с 14.19 из-за повреждения контактной сети произошла остановка движения троллейбусов в обоих направлениях. До 16.30 их движение было организовано по другим маршрутам.