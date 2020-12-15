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На Орловской оборвалась контактная сеть. Упавшие провода повредили два автомобиля
Источник материала: Tut.by
Оборвавшиеся троллейбусные провода повредили два автомобиля. Об этом
Инцидент произошел днем 15 декабря на улице Орловской вблизи проспекта Победителей. По информации инспекторов, здесь произошел обрыв контактной сети, в результате которого Lexus и Mercedes получили механические повреждения. Пострадавших нет.
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C 14.19 до 16.30 из-за повреждения контактной сети произошла остановка движерния троллейбусов в обоих направлениях.
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