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Samsung намекнула на поддержку стилуса не только в линейке Note

15.12.2020 17:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Руководитель мобильного подразделения Samsung сообщил в свежем блоге компании несколько деталей о будущих новинках. Так, презентация свежей линейки Galaxy S21, как и планировалось ранее, должна состояться в январе.

Помимо этого, есть реальная вероятность появления поддержки стилуса S Pen не только в моделях Galaxy Note. По крайней мере, говорится, что некоторые новые устройства других линеек получат «любимые функции».

Также топ-менеджер Samsung отметил, что компания стремится сделать складные смартфоны более доступными. Вероятно, нас ждет либо снижение цены на существующие линейки, либо появление бюджетных (насколько это возможно в таком сегменте) моделей. Одной из таких может стать Z Fold Lite.

Больше подробностей станет известно в январе на презентации Galaxy S21.

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Руководитель мобильного подразделения Samsung сообщил в свежем блоге компании несколько деталей о будущих новинках. Так, презентация свежей линейки Galaxy S21, как и...
 
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