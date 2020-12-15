Samsung намекнула на поддержку стилуса не только в линейке Note

Источник материала: Onliner

Руководитель мобильного подразделения Samsung сообщил в свежем блоге компании несколько деталей о будущих новинках. Так, презентация свежей линейки Galaxy S21, как и планировалось ранее, должна состояться в январе.

Помимо этого, есть реальная вероятность появления поддержки стилуса S Pen не только в моделях Galaxy Note. По крайней мере, говорится, что некоторые новые устройства других линеек получат «любимые функции».

Также топ-менеджер Samsung отметил, что компания стремится сделать складные смартфоны более доступными. Вероятно, нас ждет либо снижение цены на существующие линейки, либо появление бюджетных (насколько это возможно в таком сегменте) моделей. Одной из таких может стать Z Fold Lite.

Больше подробностей станет известно в январе на презентации Galaxy S21.