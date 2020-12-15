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Samsung намекнула на поддержку стилуса не только в линейке Note
Источник материала: Onliner
Руководитель мобильного подразделения Samsung
Помимо этого, есть реальная вероятность появления поддержки стилуса S Pen не только в моделях Galaxy Note. По крайней мере, говорится, что некоторые новые устройства других линеек получат «любимые функции».
Также топ-менеджер Samsung отметил, что компания стремится сделать складные смартфоны более доступными. Вероятно, нас ждет либо снижение цены на существующие линейки, либо появление бюджетных (насколько это возможно в таком сегменте) моделей. Одной из таких может стать Z Fold Lite.
Больше подробностей станет известно в январе на презентации Galaxy S21.
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